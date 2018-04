Emma D'Aquino, la "straordinaria" del Tg1

di Marco Castoro

Canali all-news a parte, facilitati anche dal fatto di non avere dei palinsesti da stravolgere, va dato atto aldi aver messo su ieri pomeriggio una edizione straordinaria a tempo di record. Prima tra le reti generaliste a dare notizie sull'attentato in Germania.(soprannonimata la bella della diretta) è stata catapultata davanti alle telecamere con al telefono il corrispondente da Berlino, Rino Pellino. A braccio i due hanno parlato e informato i telespettatori per mezz'ora interrompendo il Sabato Italiano di Eleonora Daniele. E ancora una volta, ma da questo punto di vista la D'Aquino è una garanzia, gli ascolti sono stati buoni. Un milione e mezzo di spettatori con share superiore al 13% non è poco alle 17, quando si ha contro quella macchina da guerra che è il pomeriggio di Canale 5, rafforzato al sabato da Verissimo.LEGGI ANCHE: La ripartenza di Gianluca Semprini La D'Aquino è una "straordinaria" per tutte le occasioni. Nell'agosto dell'attentato di Barcellona è stata catapultata in onda (per ore) e anche allora gli ascolti sono andati benissimo (17,32%). La conduttrice del Tg1 delle 20 vanta i picchi di ascolti più alti dell'edizione della sera (il 26,64% di domenica 4 marzo è una performance invidiabile), ed è diventata un personaggio salendo sul palcoscenico dell'Ariston a Sanremo per duettare con Claudio Baglioni la canzone Gianna di Rino Gaetano.Tuttavia, oltre alla sua vena canterina, la D'Aquino ha la diretta tv nel dna, visto che è stata lanciata da Bruno Vespa a Porta a Porta e da David Sassoli ne La Cronaca in diretta nei pomeriggi di Raiuno. Ha partecipato anche al quiz in prima serata condotto da Fabrizio Frizzi Gli Italiani hanno sempre ragione e Milly Carlucci la voleva come concorrente di Ballando con le Stelle, ma lei non se la sentì di lasciare la conduzione del Tg1.