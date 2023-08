Tananai sul palco a Melpignano, Mannoia: «Ha raccolto un invito speciale»

Mercoledì 9 Agosto 2023, 14:10

Manca sempre meno al concertone de La Notte della Taranta che, da tradizione, conclude il festival itinerante salentino. Ed ecco che inizia a delinearsi la lineup con gli ospiti che calcheranno il palco sotto la direzione della Maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Il primo nome a essere svelato per la lunga notte del 26 agosto è quello di Tananai, attualmente impegnato in un tour di successo in tutta Italia. Accompagnato dall’Orchestra Notte della Taranta, Tananai interpreterà la travolgente ‘Pizzica di Aradeo’ e il canto in grico ‘Ri lo la la’. L’artista ha, dunque, accettato la sfida di cantare non solo in dialetto salentino ma in grico, lingua minoritaria dell’area ellenofona del Salento. “Un giovane talento che ha raccolto un invito speciale di tradizione e cultura”, sono le parole di Fiorella Mannoia. “Sono felice di celebrare con lui questo rito ancestrale e sempre moderno”. Foto da Ufficio Stampa La Notte della Taranta – Kikapress / Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- La Notte della Taranta 2023 tra comuni e borghi del Salento: «Cultura, storia e identità»