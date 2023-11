Sposti astemi non servono alcol al matrimonio "per risparmiare". È polemica: «Verrete ricordati come dei tirchi»

Una coppia inglese alle prese con l'organizzazione delle proprie nozze ha deciso di non servire nessun tipo di alcol durante il catering, provocando la rabbia di molti degli invitati e dividendo l'opinione pubblica anche sui social. I due neo-sposi sono infatti entrambi astemi e hanno quindi ritenuto non necessario servire alcolici nel loro grande giorno. "Stiamo organizzando il catering per il nostro matrimonio, quindi tutti avranno una buona scelta di cibo tra cui scegliere, ma da bere verrà fornita solo acqua", hanno informato i due, per poi aggiungere: "Non vogliamo dover pagare per l'alcol o la soda, è solo una grande spesa aggiuntiva quando possiamo semplicemente produrre acqua filtrata a un costo molto più economico."

Sposa cieca mette una benda a invitati e futuro marito: «Volevo che sentissero le mie stesse emozioni»

Le reazioni

I parenti della coppia sono stati i primi ad infuriarsi dopo aver saputo di questa scelta. La futura sposa ha così cercato pareri su internet, chiedendo se fosse così irragionevole scegliere di non servire alcol al proprio matrimonio. "Niente contro chi beve - haì spiegato su Reddit la giovane -, semplicemente non fa per noi e non vogliamo farlo. Inoltre, in realtà beviamo solo acqua. Raramente, se non mai, beviamo soda - proseguono -, quindi la maggior parte delle volte è solo acqua con occasionali succhi e latte. Non beviamo nemmeno caffè".

Ma sul web la ragazza non ha trovato il consenso in cui sperava: alcuni utenti hanno suggerito che avrebbe potuto almeno organizzare un open bar in modo che le persone potessero pagare i propri drink.

Tuttavia, la sua risposta è stata decisamente rigida: "Non ho intenzione di pagare per un barista", ha affermato.

Un altro utente ha esposto il suo punto di vista: "So che tecnicamente potresti avere ragione, ma il problema dei matrimoni è questo: la cerimonia è per te e il tuo fidanzato, ma la festa del matrimonio è per tutti quelli che hai invitato, è un evento che stai organizzando, e non fornire bevande diverse dall'acqua fa di te una persona non in grado di dare una buona ospitalità."

Un uomo ha quindi aggiunto: "Spenderai decine di migliaia di dollari per un matrimonio e tutto ciò che chiunque ricorderà è che eravate dei veri tirchi che facevano bere a tutti l'acqua del rubinetto poiché anche il caffè o il tè erano considerati una spesa troppo lussuosa". In tanti poi, hanno sottolineato come nonostante gli fosse capitato di partecipare a molti senza alcol, lo standard minimo è offrire quantomeno una varietà di bevande analcoliche agli ospiti.