Shiva, il rapper arrestato diventa papà e scrive dal carcere: «Non poterlo vedere è la peggiore condanna»

Shiva è diventato papà. Il figlio del rapper, attualmente detenuto a San Vittore, e della fidanzata Laura Maisano è nato a Milano nella notte del 25 novembre. Shiva si trova in carcere perché accusato di tentato omicidio nei confronti di sostenitori del suo collega e rivale Rondo Da Sosa. Il nome scelto per il bimbo è Draco. Shiva ha scritto una lettera dal carcere, in cui esprime tutto il suo dolore per non poter essere accanto alla fidanzata e abbracciare il loro bambino.

«Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso momento il più triste», scrive Shiva nella missiva pubblicata dal suo staff sul suo profilo Instagram. «Dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo - prosegue -. Fino all'ultimo ho sperato di esserci, ma le cose non sono andate come previsto.

Già ti amo alla follia, non vedo l'ora di vederti non appena avrò il permesso».

Shiva conclude: «Questa è la peggiore condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai questa assenza, ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l'amore che ho». A Shiva non è stato concesso il permesso di uscire per assistere al parto ed è venuto a conoscenza della nascita di suo figlio solo attraverso i fuochi d'artificio sparati all'esterno del carcere dai suoi amici.