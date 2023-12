Sebastiano Lo Monaco, morto l'attore e regista teatrale. Malato da tempo, aveva 65 anni

Sebastiano Lo Monaco è morto questa mattina a 65 anni. Attore e regista siracusano, ha dedicato la sua vita al teatro, interpretando innumerevoli ruoli anche d'impegno civile come, ad esempio, il protagonista dell'opera «Per non morire di mafia». Nella sua intensa attività ha diretto anche il teatro “Pirandello” di Agrigento. L'attore era malato da tempo. «È una grande perdita. Ciao Sebastiano», commenta sui social il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta.

La carriera

Si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica per poi diventare nel 1989 capocomico e produttore dei suoi spettacoli.

Gli spettacoli

Tra i molti testi interpretati da Lo Monaco, figurano Enrico IV, Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore, Non si sa come di Luigi Pirandello, Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, Otello di William Shakespeare, Per non morire di mafia, da un testo di Pietro Grasso, Non è vero... ma ci credo di Peppino De Filippo.

La tv

Recita anche in alcuni film tra i quali Festa di laurea di Pupi Avati (1985), I Viceré di Roberto Faenza (2007), Dove siete? Io sono qui di Liliana Cavani (1993) e Body Guards - Guardie del corpo di Neri Parenti (2000). In televisione è tra gli interpreti de La piovra 9, Un prete tra noi, Sarò il tuo giudice, La romana, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi, Joe Petrosino. Muore di cancro la notte del 16 Dicembre 2023, all'età di 65 anni.