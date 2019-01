Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne: «Maria perdonami, ero drogata di tv»

«Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa». Sono passati quasi cinque mesi da quando Sara Affi Fella, ex protagonista di “Temptation Island” prima e tronista di “Uomini e Donne” poi, si è ritrovata al centro di uno scandalo così plateale che forse nemmeno uno sceneggiatore americano di prima penna avrebbe mai potuto scrivere.

Sara durante “Temptation Nip” conosce Nicola Panico, ma lo lascia durante la trasmissione, allora la redazione di “Uomini e Donne” le offre l’opportunità di trovare il vero amore come tronista. Lei la prima volta rifiuta, la seconda accetta. Ma durante il percorso succede l’irreparabile. «Durante la trasmissione scelgo Luigi. Ma in realtà non era amore. Ho provato a conoscerlo lontano dalle telecamere, ma la storia non è decollata lo stesso. Così, quando lui viene a casa mia per parlarmi e per dirmi che le cose non vanno bene, ci lasciamo. E a dire la verità, mi tolgo un peso». Fin qui nulla di male. Due ragazzi flirtano, ma la storia non decolla. Il fatto è che dietro c’è un motivo... Sara, in realtà, lontano dagli studi tv, era fidanzata in segreto con Nicola Panico, calciatore militante in squadre minori. E questa verità è emersa proprio grazie a Nicola, che ha scelto di non stare al gioco con lei, ma di smascherarla.



I social la massacrano, la redazione si sente presa in giro, gli sponsor la abbandonano, idem i seguaci sui social network. E a quel punto Panico affonda definitivamente Affi Fella. Lo scandalo riempie siti e magazine. E Sara che cosa fa? Lascia definitivamente Nicola, scappa e si fidanza con un altro ragazzo: Vittorio Parigini, calciatore del Torino. Volano insulti tra Parigini e Panico, fino a quando il bomber molla la Affi Fella.

E la carriera della ragazza affonda. «Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità.», dice Sara a Chi. «Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. È stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà».

Ultimo aggiornamento: 18:26

