Santi Francesi, Alessandro De Santis: «Ho cancellato Instagram perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello»

I Santi Francesi sono stati ospiti nell'ultima puntata di Stasera C'è Cattelan. Il duo piemontese formato da Alessandro De Santis e Mario Francese ha risposto alle domande di Alessandro Cattelan e, poi, a fine serata, si è anche esibito sulle note di "L'amore in Bocca" brano classificatosi 18esimo all'ultimo Festival di Sanremo. Oltre ad avere parlato di musica, il conduttore ha chiesto ad Alessandro, il cantante, di rispondere a una sua curiosità riguardo ai social: «Perché non hai Instagram?».

Il musicista, che è sentimentalmente legato all'attrice Matilda De Angelis, ha risposto in modo molto schietto ma anche simpatico. Inoltre, Alessandro ha spiegato anche il motivo per cui si è presentato con il gesso al braccio destro.

Alessandro De Santis lascia Instagram

Alessandro De Santis, frontman dei Santi Francesi, si è disiscritto da Instagram e ha spiegato il perché a Stasera C'è Cattelan: «A volte, ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi.

Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estatica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico "Raga io sto cantando, sono qua per cantare". La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa».

Alessandro De Santis e l'incidente casalingo

Alessandro Cattelan, poi, ha chiesto ad Alessandro De Santis il perché del gesso al braccio. Il cantante, quindi, ha risposto: «È stato un incidente domestico, sono caduto a casa come un cretino. Volevo inventarmi una scusa bella ma, poi, ho iniziato a raccontare che ero caduto in casa e tutti mi dicevano "No, devi raccontare qualcosa" ma ormai non posso più farlo. Stavo andando a letto e sono inciampato sul tappeto».