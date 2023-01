Sabrina Salerno: «Avevo accanto a me un genio del male, voleva manipolarmi»

Gli uomini? Sono molto più competitivi delle donne. I Boys (titolo della famosissima canzone interpretata nel 1987) non escono benissimo dall'intervista di Sabrina Salerno a Francesca Fialdini, Ed è un uomo la persona che ha cercato di manipolarla all'inizio della sua carriera. Quello che lei definisce un «genio del male».

Si racconta a tutto tondo Sabrina Salerno, ospite del programma condotto da Francesca Fialdini.

Salerno esordi della carriera: «Avevo vicino il genio del male, cercava di manipolarmi. Poi me ne sono liberata». Il suo bel rapporto con le donne-colleghe. E Samatha Fox interviene in diretta con un video messaggio: «Sabrina sono una tua follower». La regina del pop ospite di Francesca Fialdini oggi a ‘Da Noi… a ruota libera’ racconta i passaggi più importanti della sua carriera. In vetta alla classifiche già a 19 anni, Sabrina Salerno ha ripercorso i suoi più grandi successi.

«Era un genio del male, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere»

Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti toccanti e inedite rivelazioni: «Agli esordi - confessa l’artista - avevo vicino una persona che cercava di manipolarmi. Agli inizi della mia carriera avevo vicino una persona che ha creduto in me, alla quale devo comunque dire grazie, tuttavia cercava di condizionarmi, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere, era un genio del male. Questo capita a tanti dell’ambiente dello spettacolo, soprattutto quando si è giovanissimi. Sembra quasi una storia scritta, ma è così. Tuttavia, in sette anni ho saputo ricostruire tutto e sono riuscita a riprendermi un patrimonio (umano e professionale) che mi era stato sottratto. La giustizia è stata un po’ lenta, nel mondo dello spettacolo le leggi sono un po’ obsolete, poco chiare».

Grande commozione davanti al video messaggio di Claudio Cecchetto: «Sabrina ha una caratteristica umana incredibile: è una persona molto riconoscente, rarissimo nel nostro mondo» e a quello, del tutto inaspettato, dell’amica-collega Samantha Fox (spopolarono con una cover di "Call me" dei Blondie): «Sabrina ti auguro ogni bene. Sei amata, hai milioni di fan tra cui ovviamente ci sono anche io. Sei una grande professionista».

Nessuna rivalità, dunque, tra le due fa sapere Sabrina Salerno e aggiunge: «Io l’ho sempre ammirata. Ho tante amiche colleghe forse perché sono priva di gelosia nei confronti delle donne, è quello che poi nella vita mi ha permesso di fare duetti solo con donne».

«Non mi sono trovata bene a lavorare con gli uomini», continua durante l’intervista la showgirl: «Mi sono trovata molto bene a lavorare con le donne, ma non altrettanto con gli uomini. L’uomo è molto più competitivo della donna, l’uomo vuole emergere a tutti i costi. Persino per prendere la parola si fa fatica perché l’uomo deve primeggiare a tutti i costi perché è maschio. Siamo ancora in una cultura maschilista quindi le donne fanno più fatica. Se si ha un bell’aspetto poi, invece di essere un pregio, questo può diventare persino penalizzante perché la donna in quel caso deve dimostrare di essere ‘più’… preparata culturalmente e molto più performante».

