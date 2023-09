Ryder Cup, la sfida si combatte anche a suon di look: dalle stelle e strisce ai richiami medievali

Ma chi l'ha detto che le partite si vincono solo sul campo? Sul magnifico tracciato del Marco Simone la lotta, lungo i fairways assolati come ad agosto della magica Ryder Cup, è tutta giocata sui look. Non c'è qundi da rimanere molto stupiti se i fan americani sfoggiano la bandiera nazionale anche come dress code. Però in maniera originale: sono tanti infatti gli uomini made in Usa ad indossare solo una salopette a stelle e strisce, con spalle nude a vista, magari con camperos e cappellone da cowboy a corredo. Altri, più sobri, optano per il classico (diciamo così) completo giacca e pantalone con i colori statunitensi. E malgrado oggi sia ancora la compagine europea ad avere la meglio, loro se ne vanno in giro spavaldi e con occhiali a specchio. Le americane preferiscono invece una fascia tra i capelli con la bandiera del cuore. Anche per arginare la straordinaria calura di questi giorni.

Ryder Cup, l'Europa continua a dominare: Usa in difficoltà, Donald allunga

Ryder Cup, i look

Il fronte europeo schiera addirittura il Papa, i crociati, tanti elmi da antico romano ma anche barbari.

Gli inglesi, quando si tratta di strafare, non hanno davvero eguali. «Rappresentiamo tutto ciò che è europeo - confessa quello vestito da Papa - e non poteva certo mancare il Santo Padre».

Poco più in là, ancora sotto il sole cocente, ecco una originale signora inglese con occhiali da sole a forma di girasole con cappellino giallo con piume in tinta. E poi arriva un quartetto niente male: tre ragazzi indossano saloppette blu e cappelli con su scritto "M e L". «Sta per Mario e Luigi. Nomi italiani. Siamo nel Belpaese e volevamo omaggiare così l'evento». E mentre qualcuno si porta da casa perfino la sdraio, perchè qui ogni cosa non è davvero a buon mercato, i panama e i cappelloni di paglia sono a perdita d'occhio. E domani, il gran finale, ne vedremo ancora delle belle.