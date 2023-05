Rosa Chemical asfalta Walter Nudo: «Sei un surgelato». L'attacco sul «messaggio sbagliato» della pubblicità

Walter Nudo critica i modelli scelti dalla maison Valentino e Rosa Chemical lo attacca. Qualche settimana fa l'attore ed ex vincitore del Gf Vip e dell'Isola dei Famosi dall'aeroporto di Linate ha pubblicato un video in cui esprimeva il suo punto di vista sulla scelta dei fotomodelli scelti da Valentino definendo quella scelta un «messaggio sbagliato». Mostra le immagini della campagna estiva del marchio di lusso e dice: «Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così non hanno punti di riferimento, non hanno basi - dice Walter Nudo -. Se escono fuori di testa in questa confusione è normale, se vanno dallo psicologo è normale. Noi adulti non li aiutiamo. Cerchiamo di avere un po' più di responsabilità nel far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante».

Rosa Chemical asfalta Walter Nudo per il suo video

Il video di Nudo è diventato virale in queste settimane per i toni con cui giudica i modelli che hanno posato per lo spot e lo stile scelto dalla pubblicità, esposta all'aeroporto di Linate a Milano.