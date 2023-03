Romina Power, età, malattia e famiglia. La cantante ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera

La quarta e ultima puntata di «Benedetta Primavera», il varietà di Rai1 presentato da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo) e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, andrà in onda venerdì 31 marzo dalle ore 21.25. Si conclude dunque il programma che ha visto il ritorno sul piccolo schermo, nelle vesti di conduttrice, di una delle icone della televisione italiana, che con l’indiscussa classe che la contraddistingue ha voluto accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi.

Gli ospiti

Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi sarà accompagnata da grandi nomi del piccolo schermo, come Carlo Conti; delle sette note, come Romina Power e Paola e Chiara; del cinema, come Serena Rossi e Simone Montedoro; della comicità, come Lucia Ocone e Sergio Friscia. Spazio anche al duetto impossibile che vedrà protagonista questa volta Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango. E, dulcis in fundo, ci sarà un duetto da non perdere tra la presentatrice e la sorella Daniela Goggi.

Non mancherà, come sempre, l’ironia di Luca e Paolo, pronti a regalare momenti divertenti e, perché no, di riflessione.





«Benedetta Primavera» è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Chi è Romina Power

Romina Power, nome completo Romina Francesca Power, nasce a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. E’ figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power (1914-1958) e Linda Christian (1923-2011). Il padre, che ama Roma, omaggia la città eterna chiamando la figlia Romina e da quel momento il nome si diffonde velocemente in tutta Italia.

Ha due sorelle, Anna e Taryn, rispettivamente scomparse nel 2011 e nel 2020, e un fratello di nome Tayrone Power Jr, attore e cantante statunitense nato nel 1959.

Tyrone Power muore quando Romina ha 7 anni e il trauma subito la porta a rimuovere qualsiasi ricordo fino a quell’età. Con i fratelli, la madre e il patrigno Edmund Purdom, si trasferisce in Italia prima di andare a Londra cresciuta dalla madre a metà degli anni ’60. Vive a pieno l’atmosfera di quegli anni facendo uso regolare, in quel periodo, di LSD. Un viaggio in India la porta a scoprire ed abbracciare in pieno la filosofia buddhista che la aiuta molto quando scompare la madre nel 2011, dopo averla accudita per tre anni.

Tra il 2008 e il 2020 vive prevalentemente negli Stati Uniti, poi con il Covid si ritrova bloccata in Puglia. Si opera al ginocchio nel 2022.



Carriera

A nove anni Romina Power si trasferisce insieme alla madre in Italia. Già a tredici anni interpreta il primo ruolo come attrice nel film Ménage all’italiana diretto da Franco Indovina. Comincia così la sua carriera, con la recitazione. In questo periodo, dalla metà degli Anni ’60 fino alla metà degli anni ’80, compare in diverse pellicole. Iniiza poi una carriera da cantante che l’allontana gradualmente dal mondo del cinema. Il primo disco è del 1966, un 45 giri dal titolo Quando gli angeli cambiano le piume. Tre anni più tardi è concorrente del Festivalbar dove interpreta la canzone di Al Bano Acqua di mare. Passa alla casa discografica EMI/Parlophone con la quale incide nel 1969 il primo album 12 canzoni e una poesia. L’anno seguente partecipa al Festivalbar con la canzone Armonia e concorre a Un disco per l’estate 1970 riuscendo ad arrivare in finale.

Partecipa ancora al programma due anni più tardi con Nostalgia e vi fa ritorno nuovamente nel 1974, anche stavolta arrivando in finale. Nello stesso anno pubblica il secondo album Ascolta, ti racconto di un amore…che per lo stile inaspettato non ottiene grande successo. Fa ritorno anche al Festival di Sanremo con il brano Non due. Dopo aver sposato il cantante Al Bano i due partecipano insieme all’Eurovision Contest dell’Aia nel 1976 classificandosi al sesto posto. Al Bano e Romina partecipano nuovamente nel 1984 a Göteborg con la canzone Magic, oh magic, arrivando stavolta al settimo posto. Conquistano anche un secondo posto a Sanremo nel 1982 e si aggiudicano finalmente la vittoria nel 1984 con Ci sarà.

Quando la coppia si separa anche nella vita privata, Romina Power comincia gradatamente ad allontanarsi dalla scena musicale. Tuttavia, tra il 1998 e il 2000 conduce con Fabrizio Frizzi il varietà di Rai 1Per tutta la vita…? e due anni più tardi è al fianco di Mara Venier nella conduzione di Un ponte fra le stelle – La befana dei bambini vittime della guerra e del terrorismo. Nel 2007 ha una piccola parte nel film presentato fuori concorso a Cannes Go Go Tales. Nel 2012 vince la seconda edizione di Ciak… si canta! con la canzone Acqua di mare e lo stesso album pubblica l’album Da Lontano. I pezzi del disco risalgono al 1998-1999 e non è stato previso alcun lancio per il lavoro né in Europa né negli USA. Dopo sedici anni dall’ultima esperienza artistica insieme, Al Bano e Romina tornano a cantare sullo stesso palco a Mosca nel 2013. Il successo è tale che si organizza il tour Al Bano e Romina Power Reunion Tour 2014. Sempre insieme ad Al Bano si esibisce a Sanremo l’anno seguente con i braniCara terra mia, Felicità e Ci sarà. Nel 2020 Romina Power è ancora con Al Bano sul palco dell’Ariston, entrambi in qualità di ospiti. In questa occasione presentano il singolo Raccogli l’attimo.

Vita privata

A 16 anni Romina Power si fidanza con Stash Klossowski, figlio del pittore Balthus, poi nel 1967 sul set del musicarello Nel sole conosce Al Bano e si innamora di lui. Nel 1970 i due convolano a nozze e dopo quattro mesi nasce la loro primogenita Ylenia. Tre anni dopo arriva Yaris, Cristèl viene alla luce nel 1983 e infine Romina jr. nel 1987.

La notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994 Ylenia scompare in circostanze ancora avvolte nel mistero a New Orleans. Il corpo non viene mai ritrovato e la vicenda distrugge le vite di Romina e Al Bano che si separano nel 1999. Soltanto nel 2012 i due ufficializzano definitivamente il divorzio.



La malattia

Romina Power in questo periodo sta avendo problemi di salute. Attraverso i social la Power si è scusata con i fan annunciando l’annullamento di alcuni suoi impegni di lavoro. La cantante ha confessato di non riuscire a camminare e ha dichiarato di avere dei non meglio precisati problemi di deambulazione.



Il rapporto con Albano

Nel 1967, mentre è a Roma impegnata sul set del film Nel sole, conosce Al Bano Carrisi. Il 26 luglio 1970 Romina Power e Al Bano si sposano. I 2 diventano una coppia nella vita e nel lavoro, collezionando un successo dietro l’altro ma soprattutto entrando nel cuore di milioni di fan.

Partecipano insieme all’Eurovision Song Contest del ’76, vincono il Festival di Sanremo del 1984 con la canzone Ci sarà e partecipano ad altre 4 edizioni della kermesse della città dei fiori.

Nel 1999, dopo 29 anni di matrimonio, Romina e Albano Carrisi si separano. Questo decreta la fine del sodalizio artistico e i tour che li avevano visti protagonisti per così tanto tempo si interrompono. La sentenza definitiva verrà ufficializzata il 20 luglio del 2012 ma già nel 2007 la cantante e attrice ritorna in America per stabilirsi a Sedona, in Arizona.

Nel 2013, dopo 16 anni, Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme per la gioia di milioni di fan. Il 10 febbraio 2015 la coppia si esibisce a Sanremo dopo 24 anni di assenza