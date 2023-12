Roberta Morise «è incinta», la conduttrice aspetta un figlio dallo chef stellato Enrico Bartolini: presto le nozze. L'indiscrezione

Roberta Morise è incinta. Almeno questo è quello che afferma Dagospia. L'ex storica di Carlo Conti, conduttrice di Camper, aspetterebbe un bebè dallo chef stellato Enrico Bartolini. E si vocifera che anche che le nozze tra i due siano vicinissime, pare che lo Yes I Do arriverà ad agosto 2024. Solo un mese fa Chi li aveva paparazzati tra le vie di Roma mentre si scambiavano effusioni e all'anulare di Roberta c'era un anello. «Il loro sembra un sentimento molto fresco, ma al dito di lei è già apparso un anello» si leggeva sul settimanale di gossip. Al momento, da parte della showgirl non è arrivata alcuna conferma o smentita sulla soffiata pubblicata dalla testata diretta da Roberto D'Agostino.

Roberta Morise ritrova l'amore con lo chef stellato Enrico Bartolini: baci e carezze per Roma (e c'è anche l'anello?)

Roberta Morise incinta dello chef Enrico Bartolini

Qualche tempo fa fu' proprio lo chef a confermare l'indiscrezione: «Ci simao conosciuti tramite amici in comune - raccontava Bertolini al Corriere della Sera - e ha fatto tutto lei. Mi diverte da matti». Da Caterina Balivo anche Roberta Morise aveva raccontato come tutto era iniziato: «Andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico (Bartolini ndr.) che è un mio amico.

Giulio Fratini, chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci: età, carriera e curiosità dell'imprenditore toscano

La vita privata

L'ultima storia di Roberta è con Giulio Fratini, fidanzato attuale di Elisabetta Gregoraci, poi la conduttrice ha preferito dedicarsi a se stessa e alla professione. ma ora l'amore è tornato.

Di Enrico Bartolini invece, sempre molto discreto, sappiamo solamente che è separato da circa quattro anni e ha 3 figli: Tommaso ha 15 anni e studia al liceo linguistico, Giovanni 10 anni tifoso dell'Atalanta e la dolcissima Vittoria che compirà 8 anni a dicembre.