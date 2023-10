Renato Pozzetto, in vendita la casa de Il ragazzo di campagna. Ecco quanto costa il casolare dove abitava "Artemio"

AAA acquirenti cercansi. Il casolare de «Il ragazzo di Campagna», film cult degli anni '80, la casa del latifondo di Artemio, interpretato da Renato Pozzetto, è in vendita. Il prezzo? Fiddato in 380mila euro.

In vendita il casolare de «Il ragazzo di Campagna»

La location del set cinematografico della pellicola firmata Castellano e Pipolo in realtà si chiama Casa Badò. Si trova a Gambolò, frazione Molino Isella, nel Pavese. Luogo da non confondere con Borgo Tre Case, frazione di Borgo Dieci Case, dove Pozzetto-Artemio viveva con la madre.

Questo si trova in località Casoni. Qui vennero girate le scene in esterna, le discese in bicicletta del contadino, e quelle sul trattore con la futura fidanzata Mariarosa. La casa vera e propria di Artemio, dove furono girate le scene in interno, è quella del casolare messa in vendita sul sito Immobiliare.it.

Il casolare

Si tratta di un piccolo edificio di 173 metri quadrati composti da soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, sgabuzzino, studio con cabina armadio e soppalco. Pavimento in cotto e soffitto con travi a vista. «Un romantico portico ricoperto di glicine profumato, una legnaia, box per cavalli e una selleria completa di cucinotto, bagno e stufa», recita l'annunncio di vendita. In un terreno si estende su un totale di 5.305 metri quadri di campagna e bosco, all’interno del Parco del Ticino.