Regina Elisabetta, perchè è morta? Svelata la causa

Venerdì 9 Settembre 2022, 13:55

In queste ore tutto il mondo piange la morte della Regina Elisabetta II. La sovrana si è spenta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. Una morte arrivata dopo mesi di preoccupazione per la sua salute e il suo fisico in declino dopo la morte del marito, il principe Filippo, nell’aprile 2021. Ma che cosa ha causato la morte? Ecco la malattia di cui soffriva.

Regina Elisabetta, la malattia

Alcune foto delle sue ultime apparizioni pubbliche lasciano pensare a un possibile problema di salute legato alla circolazione periferica. Un indizio di questi possibili problemi è nei lividi visibili sulla sua mano nell'ultima foto pubblica, quella dell'incontro con Liz Truss. La regina potrebbe dunque essere morta a causa di una malattia vascolare periferica, un disturbo della circolazioen sanguigna che causa i restringimento o il blocco di vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello.

Foto: Kikapress Music: "Once Again" from Bensound.com

Leggi anche : >> ECCO PERCHÉ LA REGINA HA SCELTO DI MORIRE A BALMORAL: IL GRANDE SEGRETO CONDIVISO CON FILIPPO