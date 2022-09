Regina Elisabetta, funerali lunedì 19. Carlo III domani proclamato Re, oggi il discorso. Harry ha lasciato Balmoral

Elisabetta II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei record, spirata a 96 anni nell'amata residenza scozzese di Balmoral, con attorno i quattro figli e i familiari più stretti: a cominciare dal primogenito ed erede al trono Carlo, che a 73 diventa infine re con la seconda moglie Camilla al fianco elevata a regina consorte.

La figlia di Giorgio VI ha chiuso gli occhi per sempre nell'anno del Giubileo di Platino, 70esimo di un'era iniziata nel lontano 1952, e a 18 mesi dalla scomparsa dell'inseparabile. La Gran Bretagna e il mondo intero si preparano a dare l'ultimo saluto a Sua Maestà con un cerimoniale che inizierà già oggi e durerà 10 giorni, fino alle esequie solenni nell'abbazia di Westminster e la sepoltura nella cappella reale di St Georgès Chapel, nel Castello di Windsor.

La diretta

Ore 11.45 - Decine di migliaia di persone sono attese a Edimburgo, dove si sta organizzando per questo fine settimana una cerimonia per la regina Elisabetta II. Lo fa sapere il Guardian, precisando che squadre di carpentieri sono al lavoro da stamattina per allestire impalcature e illuminazione. La funzione si terrà alla presenza della famiglia reale nella Cattedrale di St.Giles, dove il feretro rimarrà poi esposto per 24 ore. Strette misure di sicurezza si stanno predisponendo in tutta Edimburgo e diverse strade sono state chiuse.

Ore 11.16 - I funerali solenni della regina Elisabetta II dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all'abbazia di Westminster. Lo si apprende da fonti informate.

Ore 10.34 - Il principe Harry ha lasciato il castello di Balmoral, dove ieri è morta la nonna, la regina Elisabetta II. Lo riferisce la Bbc. Ieri la moglie Meghan non ha accompagnato Harry.

Ore 10.40 - Le principali istituzioni comunitarie, Commissione, Consiglio e Parlamento, hanno abbassato le bandiere dell'Ue a mezz'asta oggi a Bruxelles, in segno di lutto per la scomparsa della regina Elisabetta II. Davanti a palazzo Berlaymont, al Justus Lipsius e agli edifici del Parlamento le bandiere blu a stelle gialle sventolano a mezz'asta stamani, si vede dai filmati pubblicati dai servizi audiovisivi della Commissione.

Ore 09.13 - Dopo la notte trascorsa a Balmoral, Re Carlo III e la regina consorte Camilla rientreranno oggi a Londra, dove il re ha in programma un'udienza con la premier Liz Truss. Carlo incontrerà anche il Duca di Norfolk, responsabile del cerimoniale dei funerali, per approvare il programma dei prossimi giorni. Sempre per oggi, riporta il Guardian, è previsto che il governo confermi la durata del lutto nazionale, circa 12 giorni, fino al giorno successivo ai funerali della regina. I ministri annunceranno inoltre che il giorno del funerale sarà un giorno festivo. Il re disporrà anche la durata del lutto per la famiglia reale, che dovrebbe essere di un mese. Le campane suoneranno a Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al castello di Windsor.

The world reacts to the Queen's death https://t.co/17UMzdW3v9 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 9, 2022

Ore 07:44 - «I pensieri degli australiani sono rivolti oggi a popolo del Regno Unito» per «una perdita che sentiamo tutti, perché pochi hanno conosciuto un mondo senza la regina Elisabetta II», «una costante rara e rassicurante in mezzo a rapidi cambiamenti. Nel rumore e nel tumulto degli anni, ha incarnato ed esibito una decenza senza tempo e una calma duratura». A dichiararlo, nel suo messaggio di condoglianze per la scomparsa della regina Elisabetta II, è stato il premier australiano Anthony Albanese.

Ore 07.10 - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha espresso le sue condoglianze alla famiglia reale britannica per la morte della regina, che ha definito una perdita per la comunità internazionale. «Appresa la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale britannica, al governo britannico e al popolo del Regno Unito», ha affermato il premier in una dichiarazione. «La morte di Elisabetta II, che ha guidato il Regno Unito, è una grande perdita non solo per il popolo britannico ma anche per la comunità internazionale», ha aggiunto, prima di ricordare i legami che uniscono Giappone e Regno Unito.

Ore 05.19 - Carlo III sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani, secondo quanto riportato oggi dal Times. Indicazioni precedenti prevedevano che la proclamazione avvenisse oggi. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.