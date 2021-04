La regina Elisabetta verso l'addio alla corona. Il vertice convocato dal principe Carlo

La regina Elisabetta, mercoledì ha compiuto 95 anni, e secondo il commentatore della Corona Richard Eden, adesso il principe Carlo dovrà aiutare la madre con gli impegni reali. Inizia, perciò, così il periodo di transizione che lo porterà a divenire Re. Il Duca di Cornovaglia sarà presente all'inaugurazione del Parlamento con la regina.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Harry a colloquio con la regina Elisabetta prima del ritorno in Usa,... GRAN BRETAGNA Principe Filippo, i funerali nel castello di Windsor ROYAL FAMILY Meghan Markle, cos’ha fatto per la Regina poco prima del... ROYAL FAMILY Meghan telefona alla regina Elisabetta prima dei funerali di Filippo.... ROYAL FAMILY Auguri alla Regina Elisabetta, ecco le 10 curiosità che in... LONDRA Kate Middleton scatta una foto al figlio Louis per il terzo... ROYAL FAMILY La Regina Elisabetta sempre più sola, altro doloroso lutto...

Eden ha spiegato che «i funzionari del palazzo hanno voluto minimizzare l'idea di un vertice che Carlo avrebbe convocato con il principe William per pianificare il futuro». Il commentatore della Corona ha aggiunto che se Carlo e William hanno tenuto un colloquio a riguardo non ci sarebbe niente di strano poiché «quando la regina compie 95 anni, la regola vuole che inizi un periodo di transizione. Carlo, infatti, dovrà presenziare con la madre a tutti quei grandi eventi come l'apertura dei lavori del Parlamento».



Meghan telefona alla regina Elisabetta prima dei funerali di Filippo. Che cosa si sono dette

Kate Middleton scatta una foto al figlio Louis per il terzo compleanno: la somiglianza è evidente

Speculazioni

Ci sono state molte speculazioni anche sul fatto che la famiglia reale abbia tenuto un vertice dopo il funerale di Filippo per parlare di alcune delle questioni derivanti dall'intervista del Duca e della Duchessa di Sussexes con Oprah Winfrey. Con una serie di affermazioni, considerate dalla Corona inglese dannose, Meghan e Harry hanno accusato un membro senza nome della famiglia reale - ma non la regina - di razzismo, la duchessa ha detto che Kate l'ha fatta piangere, e il Duca ha detto che suo padre Carlo ha smesso di rispondere alle sue telefonate.

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA