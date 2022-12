Rebellin, un camionista tedesco lo ha travolto. Era sceso dal mezzo vedendolo agonizzante a terra

Ha 62 anni il camionista tedesco indagato come responsabile dell'investimento mortale di Davide Rebellin. L'uomo lavora per una ditta di spedizioni di Recke, nella Renania Settentrionale-Wesfalia, di proprietà del fratello. Oltre ad un patteggiamento per fuga dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso, l'uomo aveva un altro precedente, sempre in Italia. Nel 2014 gli era stata ritirata la patente dalla polizia stradale di Chieti, per guida in stato di ebbrezza.

Davide Rebellin morto, caccia al camionista pirata: due i tir sospetti ripresi dalle telecamere

Perché il camionista non è stato arrestato

È stato identificato grazie alle telecamere. Non esistendo il reato di omicidio stradale in Germania però, l'autista non può essere arrestato. Al momento, quindi è stato solo denunciato. Dal momento che si era fermato il sospetto è che avesse piena consapevolezza di averlo travolto. Il camionista ha cinquant'anni. I carabinieri ora sono in stretto contatto cone le autorità tedesche.

Scappato dopo l'incidente

Il camionista era del tutto conscio di quanto era successo: dopo l'investimento sulla rotatoria della regionale 11 era infatti sceso dalla cabina di guida del Tir, si era avvicinato alla vittima a terra, poi era risalito sul camion allontanandosi velocemente. Un fatto riferito ai Carabinieri da testimoni oculari, alcuni dei quali lo avevano anche fotografato. Il 50enne, tra l'altro, era già stato condannato in Italia, a Foggia, nel 2001, per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle persone coinvolte.

I video dell'incidente

Gli investigatori avevano visionato molte immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona del tragico incidente. Non solo gli occhi elettronici installati nel parcheggio del ristorante La Padana attiguo al luogo della disgrazia, ma anche quelli collocati vicino al casello di Montebello Vicentino dell'A4, a un chilometro di distanza. Sono stati così selezionati gli autoarticolati che, nei filmati, si vedono transitare nella rotatoria fra le 11.50 e le 12, cioè all'ora del dramma. E ce n'era uno, con targa tedesca, che si è fermato nel piazzale ed ripartito subito dopo. Il sospetto è che il conducente si sia accorto in quel momento di aver investito il ciclista e abbia deciso di scappare via, magari in preda al panico.

