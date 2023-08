Re Carlo, la profezia (inquietante) di Nostradamus: cosa potrebbe accadere a causa della malattia

Venerdì 25 Agosto 2023, 10:05

Nelle prime fasi successive alla morte della Regina Elisabetta, ci sono state speculazioni riguardo alla possibilità che Carlo abdicasse in favore di William. Addirittura si è parlato di una profezia di un "Nostradamus vivente" che li riguarderebbe e di problemi di salute dell'attuale re, che lo costringerebbero a un ritiro prematuro.

Re Carlo, la profezia (inquietante) sulla malattia

Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, Re Carlo intende rimanere come "stabilizzatore e continuatore", fungendo da ponte tra due visioni differenti, e in seguito cederà il trono a suo figlio William. Quest'ultimo avrà il difficile compito di rinnovare la monarchia britannica. Re Carlo sta dunque apparendo interessato all'idea di abdicare. Carlo, quando era giovane, aveva idee riformiste, ma è salito al trono in un momento diverso e di divisione nazionale. Il suo regno fungerà da collegamento tra due visioni distanti. Poi sarà il turno di William.

