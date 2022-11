Re Carlo, la frase bisbigliata a Camilla durante il lancio delle uova

Giovedì 10 Novembre 2022, 11:22

Il principe… pardon Re Carlo III ha già mostrato di avere un carattere molto diverso dalla madre, la compianta Regina Elisabetta II: le sue smorfie, nel corso degli anni, nelle più disparate occasioni sono ancora ben impresse nella mente dei sudditi, così come le sue gaffe. Soprattutto nel momento in cui aveva tutti gli occhi puntati addosso poco dopo la morte della madre, ha palesato svariati scatti di ira che gli hanno attirato non poche critiche da parte degli osservatori reali. Ma qualcosa è cambiato in queste settimane e forse il peso della responsabilità della Corona è più sopportabile. Sembrano infatti più miti e gentili i modi con cui si rapporta agli altri o in cui reagisce agli imprevisti: ieri, 9 novembre, un uomo gli ha lanciato addosso uova per tre volte – mancandolo – mentre era a York con la Regina Consorte Camilla.

