Re Carlo, l'incoronazione è nel caos: la lite sui vestiti, ecco cosa indosserà Camilla (e perché le reali sono furiose)

Mancano poche settimane all’incoronazione di Re Carlo del 6 maggio, ma l’organizzazione della cerimonia è in alto mare. Non c’è ancora un piano dei posti a sedere perché non si sa se verranno Harry e Meghan. Ma Buckingham Palace assicura che tutto è sotto controllo

Come rivela il Mirror, Carlo voleva una funzione ridotta rispetto a quella che si era tenuta per Elisabetta 70 anni fa: si era parlato di appena 90 minuti, invece di tre ore, e tuttavia già un primo programma si allunga dalle 11 alle 12.45, segno che non riescono a stare nei tempi. Inoltre ci sono state dispute fra gli organizzatori sul percorso della processione, che si vorrebbe ridurre per contenere i costi ed evitare critiche.

William furioso con Camilla, quel gioiello doveva essere distrutto non indossato

I posti a sedere

Poi c’è la questione dei posti a sedere nell’abbazia di Westminster, ancora del tutto in sospeso perché non si sa se Harry e Meghan saranno presenti: se i duchi del Sussex verranno, è un conto, se no bisogna riorganizzare tutte le file in chiesa. La deadline per confermare la presenza era il 3 aprile. Nelle scorse settimane c’è stata una intensa corrispondenza via email fra la coppia e il Palazzo, per cercare di capire le loro intenzioni, ma Harry non ha ancora preso una decisione. L’aspettativa è che alla fine lui verrà a Londra ma che lascerà a casa in California Meghan, con la scusa che il 6 maggio è il compleanno del figlio Archie: ma intanto fonti reali fanno sapere che gli organizzatori della cerimonia sono “esasperati”.

I vestiti

Quanto al principe Andrea, il fratello del re caduto in disgrazia per essere finito coinvolto nelle vicende sessuali del magnate pedofilo Jeffrey Epstein, pare sia andato su tutte le furie quando gli hanno comunicato che non potrà indossare le vesti ufficiali di cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera, ma dovrà accontentarsi di un borghesissimo tight.

Ma i vestiti sono un problema per lo stesso re: pare che Carlo si sia lamentato che l’elaborato costume che dovrà portare è troppo pesante e dunque c’è il rischio che il sovrano, ormai non più nel fiore degli anni, possa inciampare e capitombolare sotto gli occhi del mondo. Per rimediare, è stata convocata in emergenza una squadra di operai che hanno costruito una rampa per consentire al re di accedere più agevolmente al trono.

I vestiti hanno mandato in confusione anche le signore che saranno presenti alla cerimonia: non è chiaro se potranno portare la tiara in testa prima che Camilla entri nell’Abbazia, ma soprattutto alle reali è stato comunicato solo questa settimana cosa dovranno indossare, il che le ha costrette a una rincorsa per rifinire gli abiti all’ultimo momento.

L'abito di Camilla

Potrebbe essere un abito lungo con soprabito, quindi, in avorio, grigio perla o guscio d'uovo, per evitare l'effetto "sposa": del resto Camilla ha 75 anni e non rischierà scivoloni proprio in un'occasione del genere. Semplice ma elegante, probabilmente con gioielli e ricami simbolici. Chi firmerà il vestito? Sicuramente un designer inglese, per spirito nazionalista. Nella rosa dei favoriti ci sono Fiona Clare, la più affezionata designer e stylist della regina consorte, Anna Valentine, la stessa che ha firmato l'abito da sposa, ma anche nomi della couture come Alexander McQueen, il preferito di Kate Middleton. Una certezza però ce l'abbiamo: Camilla indosserà la corona della regina Mary, di nuovo in pubblico dopo 70 anni.