Evan Rachel Wood accusa l’ex Marilyn Manson di avere abusato di lei «per anni». L’attrice di Westworld aveva già parlato in passato di essere stata vittima di una «relazione abusiva», ma finora non aveva mai fatto il nome della persona coinvolta.

Wood e Manson hanno iniziato il loro rapporto nel 2007, quando lei aveva 19 anni; nel 2010 si sono fidanzati ufficialmente, ma le nozze non sono mai avvenute: la rottura è avvenuta sette mesi dopo. Su Instagram l'attrice ha scritto tutto.

«Il nome dell’uomo che ha abusato di me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn Manson - si legge nel post -. Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui. Sono stufa di vivere nel timore di ricatto o rappresaglia. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e l’industria che l’ha sempre difeso e protetto, prima che possa rovinare altre vite. Sono dalla parte delle vittime che non vogliono più restare in silenzio».

Qualche mese fa, Manson aveva risposto a coloro che sostenevano fosse lui la persona cui faceva riferimento Evan Rachel Wood.

Evan Rachel Wood accuses Marilyn Manson of grooming and abuse: ‘I was brainwashed’ https://t.co/EznduI3rwy — The Independent (@Independent) February 1, 2021

Intervistato dal magazine Metal Hammer, aveva interrotto la conversazione proprio di fronte alla domanda sugli abusi di cui parlava l’attrice, lasciando che fosse il suo portavoce a rispondere più tardi con una nota ufficiale: «Evan Rachel Wood è uscita con molte persone nel periodo in cui frequentava Manson, basta fare una ricerca su Internet per trovare questi nomi. Inoltre, ci sono molti articoli e interviste in cui Wood fa riferimento in toni positivi alla sua relazione con Manson».

