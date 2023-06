Lunedì 5 Giugno 2023, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 17:20

Fine 2003, Putin si sta preparando per la sua prima rielezione a presidente. La fase attiva delle ostilità in Cecenia sta volgendo al termine e Mikhail Khodorkovsky, fondatore e leader dell'organizzazione anti-Putin «Open Russia», è stato appena arrestato. Proprio in quei giorni, un anonimo avvocato di nome Vladislav Kopylov si trasferisce nella sua nuova casa di 90 mq, un appartamento nel cuore di San Pietroburgo. Appena tre mesi prima di acquisire la sua nuova residenza, Kopylov era diventato titolare della società cipriota Ermira Consultants. All'inizio, l'azienda del legale 50enne non aveva un grande giro di affari e faticava a decollare.

Ma a poco a poco un flusso enorme di milioni di dollari iniziano passare attraverso la società e Kopylov si candida a diventare uno degli uomini più riccchi e famosi del Paese. Un fregio però che rimane sulla carta perché il solerte legale altro non è che un prestanome che ha il compito di nascondere il vero proprietario di questa fortuna: il presidente russo Vladimir Putin. A fare i conti in tasca allo zar, svelando una fitta rete di società offshore e prestanome per “distribuire” case e proprietà alle sue figlie e all’ex moglie intorno alla residenza presidenziale di Novo Ogaryovo, è quotidiano investigativo Proekt.

Società offshore

Nelle attività di Ermira sono state coinvolte diverse persone dell'entourage di Putin. In Russia, il denaro della società cipriota era custodito in due banche: il conto principale era aperto presso la Rossiya Bank, i cui azionisti includevano gli amici di Leningrado dello zar e la sua amante Svetlana Krivonogikh, mentre il conto di riserva era aperto presso la SMP Bank di Rotenberg. Secondo i documenti disponibili, la società cipriota di Rotenberg Olpon Investments Ltd e l'offshore delle Bahamas Seasons Investment Management hanno trasferito denaro a Ermira. Le Bahamas nascondono la proprietà di entità offshore, ma si sa che Seasons Investment è gestita dalla società cipriota Waidelotte Directors. Altri progetti di Waidelotte includono le società dell'amico di Putin Gennady Timchenko, l'impero commerciale segreto di Dmitry Medvedev, registrato a nome del suo compagno di classe Ilya Eliseev, e la compagnia di un altro uomo d'affari di San Pietroburgo della cerchia ristretta di Putin, Igor Antoshin

La vodka del presidente

«Ci siamo ispirati all'anonima vodka sovietica che apparve sugli scaffali nel 1983, era più economica di altre vodka ed era comunemente nota come "andropovka"», ricorda l'esperto di marketing Stanislav Kaufman, che ha inventato l'ormai noto marchio di vodka Putinka mentre lavorava a Winexim nel 2002. Dopo soli tre anni, Putinka diventa azienda leader in Russia, con oltre 40 milioni di litri venduti all'anno. Quando ha inventato il nuovo marchio, Winexim sapeva a chi rivolgersi. «Oleg Plakhuta, comproprietario di Winexim, ha chiesto a Rotenberg il permesso di Putin e l'ha ottenuto», dice una fonte di Proekt. Di conseguenza, Plakhuta ha dovuto rinunciare a una quota dell'attività che aveva creato. Putin e Rotenberg divennero suoi comproprietari: fin dall'inizio controllarono tutti i guadagni di Putinka, dai diritti di marchio alla produzione e al commercio di quella che immediatamente è stata ribattezzata la “vodka del presidente”

Il finto matrimonio

Shamalov, altro prestanome dello zar e è figlio di un dentista di origine bielorussa ed è diventato vicepresidente della compagnia petrolchimica Sibur a soli 26 anni, nel 2008, ben prima della sua relazione con la figlia non riconosciuta di Putin. Dalle mail hackerate di Shamalov è emerso che il matrimonio tra Shamalov e Katerina Tikhonova si è svolto nella massima segretezza il 24 marzo 2013. Ma che negli atti ufficiali l’unione tra i due non è mai stata registrata, tant’è che l’ex genero di Putin – come verificato dai giornalisti di Proekt – risultava «celibe». Un aspetto che, come sottolineano i giornalisti che hanno condotto l’inchiesta – rappresenta una «costante» nella famiglia del presidente russo. Nel 2008, quando Putin ha ceduto il potere Dmitry Medvedev, le proprietà acquistate nel 2006 sono state intestate proprio all’ex genero.

Il palazzo

Tecnicamente parlando, Platinum è una filiale russa di Ermira, fondata nel 2004, quando Putin stava appena iniziando il suo secondo mandato. Nel 2009, Platinum è stata trasferitoa al nipote di Putin, Mikhail Shelomov, un altro candidato di lunga data del presidente Tutte le attività di Platinum si riducono a tre semplici compiti. In primo luogo, l'acquisto di un grosso blocco di azioni della società energetica statale Gazprom: l'azienda di Putin riceve dividendi regolari e consistenti da questo asset (ad esempio, nel 2019, era di oltre mezzo miliardo di rubli). In secondo luogo, Platinum possiede un pacchetto azionario della Rossiya Bank, i cui proprietari includono tutti i membri della cerchia ristretta di Putin, dal suo amico Kovalchuk alla sua amante Krivonogikh.

Infine, a partire dal 2013, Platinum possiede una villa unica nel suo genere nella località termale Rus dell'amministrazione presidenziale a Sochi. Questo resort un tempo era stato rilevato dall'azienda petrolifera YUKOS e dato in cessione al Cremlino, ma non nella sua interezza: le lussuose ville all'interno erano state date a dei sodali di Putin e, come ora è chiaro dalle carte, allo stesso Putin . La villa, registrata a Platinum, è la più grande di tutte nel resort Rus: ha quattro piani, di cui uno interrato, un ascensore interno, ingresso indipendente e sistema di sicurezza completo; la sua superficie totale è di 2.100 metri quadrati Il costo della villa e degli altri beni di Platinum può essere stimato sulla base del valore contabile dell'azienda in 14,3 miliardi di rubli, ovvero oltre 230 milioni di dollari. Questo è più o meno paragonabile al budget annuale di una piccola regione russa.