Puff Daddy in tribunale per violenza domestica, l'ex compagna Cassie accusa: abusi durati un decennio

Sean Combs, l'impresario della musica e uno dei nomi più in vista dell'hip-hop, è stato denunciato presso un tribunale federale per stupri e abusi domestici che sarebbero durati un decennio. A portare in corte l'artista, che si fa chiamare anche Puff Daddy o Diddy, è stata Cassie, una cantante R&B che Combs aveva messo sotto contratto con la sua etichetta. La donna, il cui vero nome è Casandra Ventura e che a lungo è stata la compagna di Combs, lo ha accusato davanti alla Federal District Court di Manhattan di averla sottoposta a una catena di abusi cominciati poco dopo il loro primo incontro nel 2005 quando lei aveva 19 anni.

L'accusa

Cassie sostiene che Combs l'avrebbe picchiata, drogata e costretta a fare sesso con prostituti maschi mentre lui filmava gli incontri.