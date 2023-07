La prof assenteista Cinzia De Lio: «Mai destituita o avuto multe. Assenze? Non potevano usarle per il ricorso»

Cinzia Paolina De Lio, la professoressa destituita con una sentenza della Cassazione dopo essere stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio, rompe il suo lungo silenzio: «Non sono mai stata destituita e non ho ricevuto sanzioni», ha detto la docente di Chioggia attraverso due comunicati stampa. «Quanto si legge nella sentenza di Cassazione è totalmente non rispondente a verità fondata in diritto. Non vi è alcun cenno della parola “destituzione” nella sentenza di primo grado, ma appare per la prima volta dal nulla nella sentenza d’Appello, poi pedissequamente riportata in quella di Cassazione: ne deriva l’assenza di qualsivoglia fondamento giuridico procedurale».

Cinzia Paolina De Lio, la prof “licenziata” perché assente 20 anni su 24: «Ricostruirò la verità, ma ora sono al mare»

Destituita o dispensata?

La docente riferisce che nel verdetto 17897 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione viene menzionato l’articolo 512 del Decreto legge 297/1994 che prevede che un insegnante venga dispensato dal servizio per incapacità didattica e non destituito: «La destituzione costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato, e nel corso della mia carriera non ho mai ricevuto una sanzione disciplinare».

E De Lio prosegue sottolineando che secondo la dicitura del decreto firmato dal dirigente scolastico è stata dispensata dall’incarico «per incapacità didattica» e non «destituita».

Chi è Cinzia Paolina De Lio

Cinzia Paolina De Lio ha 66 anni ed è originaria di Reggio Calabria, ma ha insegnato storia e filosofia in licei a Chioggia, in provincia di Venezia e di Trieste. La donna afferma di essere giornalista pubblicista, ma anche «diplomata in pianoforte, tre lauree, specializzata in nuove tecnologie e autonomia scolastica», con «perfezionamento in criminologia, pet therapy, storia della medicina, parassitologia del territorio, disturbi specifici dell’apprendimento, igiene mentale dell’adolescenza».