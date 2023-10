Cosa ha trasformato la Principessa Beatrice in "Regina della Moda"?

Giovedì 19 Ottobre 2023, 08:47

Cappelli stravaganti ( come quello di Philip Treacy indossato al matrimonio del Principe William) addio. Oggi la principessa Beatrice, come riportano i tabloid inglesi, è la nuova "Regina dello Stile" tra i membri della famiglia reale. Negli ultimi cinque anni, infatti, Beatrice ha sviluppato un proprio stile di moda ed è ora elogiata per i suoi outfit eleganti e lusinghieri. Il merito va anche alla sua stilista, Olivia Buckingham, che ha introdotto Beatrice a designer di fama come The Vampire's Wife, Self Portrait e altri.