Pornostar giapponese Saki Sudo arrestata: avrebbe avvelenato e ucciso il marito milionario

È finita in manette l'attrice porno giapponese Saki Sudo, 25 anni, accusata dell'omicidio dell'allora marito Kosuke Nozaki nel maggio del 2018. Quest'ultimo, 77 anni, era conosciuto in Giappone come il "Don Giovanni di Kishu" per le sue abilità da seduttore: nella sua autobiografia racconta di aver speso 3 miliardi di yen (22,7 milioni di euro) per conquistare circa 4mila donne. Nozaki fu trovato senza vita nel suo appartamento e, secondo quanto riferiscono i media giapponesi, da subito i sospetti si sono concentrati sulla moglie. Fino alla svolta nelle indagini, che ha portato all'arresto di Saki Sudo nelle scorse settimane.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Avellino, ucciso nel sonno da figlia e fidanzato: la coppia voleva... TORINO Torino, guardia giurata uccide la moglie in casa a colpi di pistola.... ROMA Marino, carabiniere spara alla moglie e si uccide: è morta... TORINO Torino, uccide la moglie in casa a colpi di pistola. ​Si stavano...

Avellino, ucciso nel sonno da figlia e fidanzato: la coppia voleva sterminare la famiglia

La dinamica - L'autopsia rilevò nel corpo del 77enne grandi quantità di sostanze stimolanti, le stesse che secondo la polizia erano erano state in precedenza cercate su internet dalla moglie, che si sarebbe persino rivolta a degli esperti per saperne di più. Gli inquirenti sospettano che possa essere stata proprio Saki Sudo a somministrare le sostanze al marito, allo scopo di ucciderlo e appropriarsi dell'eredità milionaria che lui avrebbe voluto lasciare alla cittadina di Tanabe, dove risiedeva. La donna, secondo quanto ricostruito, nelle ore immediatamente successive alla morte di Nozaki cercò anche di lasciare il Giappone. Saki Sudo avrebbe premeditato l'omicidio ben prima delle nozze, tenendo in seguito la famiglia all'oscuro del matrimonio, così come della sua professione da pornostar.

🎋#GIAPPONE 🇯🇵 La pornostar Saki Sudo, 25 anni, è stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato il 77enne Kosuke Nozaki, il miliardario che si vantava di aver avuto 4mila donne. L’anziano l’aveva condotta all’altare solo 4 mesi prima di morire.https://t.co/U9bLaHpYeb pic.twitter.com/0FnGFe8Ttr — Asiablog.it (@Asiablog_it) May 24, 2021

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA