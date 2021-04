Avellino, ucciso da figlia e fidanzato perché si opponeva alla relazione: «Volevano sterminare la famiglia»

Ucciso dalla figlia e dal fidanzato di quest'ultima perché non approvava la loro relazione. È successo ieri sera ad Avellino, dove Aldo Gioia, 53 anni, dipendente Fca di Pratola Serra, è morto all'ospedale Moscati dove è stato trasportato d'urgenza per le gravi ferite causate dalle coltellate inferte dai due giovani. Hanno confessato la 18enne e il 22enne che ieri sera ad Avellino hanno ucciso a coltellate il padre della ragazza. I due giovani sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Avellino nell'abitazione del 22enne a Cervinara (Avellino), dove si erano rifugiati dopo aver ucciso l'uomo. Ascoltati dal pm della Procura di Avellino negli uffici della Questura, i due ragazzi hanno confessato l'omicidio. Il movente sarebbe da individuare nel fatto che il padre della ragazza non vedeva di buon occhio la loro relazione sentimentale.

Le indagini della Squadra mobile di Avellino, scattate dopo l'intervento delle volanti nell'abitazione dell'uomo, si sono subito concentrate sui due giovani: la figlia, di 18 anni, e il suo fidanzato, di 22 anni. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo e fermati per omicidio. Il delitto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato premeditato: i due non sopportavano che il padre della ragazza non accettasse la loro relazione sentimentale. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui il 53enne viveva con la moglie e le due figlie: all'uomo sarebbero state inferte almeno 7 coltellate, proprio davanti alla moglie.

Sono stati decisivi i messaggi contenuti nei telefonini dei due giovani. Sul posto gli agenti hanno trovato le tracce del delitto che hanno permesso di risalire agli autori dell'aggressione. Le successive indagini, svolte per l'intera nottata con l'intervento e la direzione del pm della Procura di Avellino sul luogo del delitto e negli uffici della Questura, attraverso interrogatori e l'analisi di conversazioni e messaggi presenti sui cellulari dei due giovani, nel frattempo rintracciati nell'abitazione di lui a Cervinara ( Avellino), hanno consentito di ricostruire la vicenda, che si è rivelata essere l'epilogo di una vera e propria strage pianificata dalla coppia, fortunatamente solo parzialmente portata a termine. I due giovani hanno confessato infatti che il piano si sarebbe dovuto concludere con l'uccisione anche della madre e della sorella della ragazza.

