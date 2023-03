Platinette come sta dopo l'ictus ischemico? La foto dal letto di ospedale di Mauro Coruzzi

Platinette torna sui social dopo l'ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. Mauro Coruzzi (così è registrato all'anagrafe) ha postato su Instagram una foto in cui si mostra ai suoi fan dall'ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato. Da quel 14 marzo l'opinionista non ha mai lasciato la struttura ospedaliera ma ora le sue condizioni di salute sembrano migliorate. Questa è la prima foto in cui Platinette si mostra dopo il malore. nella foto Mauro manda un bacio a tutte le persone che lo hanno sostenuto. “Le amiche della domenica”, scrive Mauro Coruzzi. E dopo il post a pioggia sono arrivati tantissimi commenti con i fan sollevati del fatto che la riabilazione stia andando bene. Ci sono Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Valeria Marini, tra i tanti che gli lasciano un pensiero.

Platinette «colpito da ictus»: il conduttore è stabile, in corso una serie di accertamenti. Milly Carlucci: «Forza tigre»

Platinette torna sui social dopo l'ictus: il post

Qualche ora prima del selfie Plati aveva caricato anche una foto della sua cagnolina Kiri. «La kiri la posso vedere , per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale. A presto, Kiri». Probabile quindi che un suo caro l’abbia portata nel giardino dell’ospedale per fargliela vedere. Buone notizie sullo stato di salute di Coruzzi le ha date nelle scorse ore anche Marco Liorni, a Italia Sì, dove Platinette è stato sostituito dall’amica Barbara Alberti. Nella puntata in onda sabato 25 marzo, Liorni ha tranquillizzato tutti, spiegando che il collega non si trovava in pericolo e che a breve inizierà il percorso di riabilitazione. «I medici sono molto soddisfatti. Grazie ancora ai soccorsi che sono intervenuti in fretta, che hanno permesso di stabilizzare immediatamente Coruzzi», ha aggiunto la Alberti. Ora è lo stesso Coruzzi a mostrarsi, ulteriore segno che il ricovero sta proseguendo per il verso giusto.