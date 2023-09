Pilota sposato sniffa cocaina su un donna in topless prima del volo: licenziato da British Airways

Un pilota della British Airways è stato licenziato dalla compagnia aerea per aver fatto uso di droghe la notte prima di un volo. Mike Beaton, sposato e padre di un bambino, aveva raccontato a un'assistente di volo di aver partecipato a un'orgia, durante la quale ha bevuto e sniffato cocaina su una donna in topless. L'hostess ha denunciato subito il tutto ai suoi superiori, che hanno fatto immediatamente un test anti-droga al pilota. Trovato positivo, lo hanno licenziato. La British Airways si è vista costretta anche a cancellare il volo Johannesburg-Londra, di cui il protagonista di questa vicenda avrebbe dovuto essere copilota.

British Airways, pilota licenziato per aver fatto uso di droghe prima di un volo

Secondo quanto riferisce il tabloid The Sun, Beaton si trovava in un locale notturno della città sudafricana quando è stato invitato da alcuni ragazzi a partecipare a una festa in casa a base di cocaina e spogliarelliste.

Il pilota ha poi raccontato la sua notte brava a una hostess in una serie di sms: «Questa è la storia di come sono finito a sniffare cocaina sul petto di una ragazza di Johannesburg», ha scritto all'assistente di volo, aggiungendo di essere stato un «cattivo ragazzo».

La cancellazione del volo, della durata di 12 ore, è costata alla compagnia aerea 100.000 sterline, equivalenti a circa 114.000 euro.