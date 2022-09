Regina Elisabetta morta, l'annuncio in volo sulla British Airways: le hostess scoppiano a piangere

La notizia della morte della regina Elisabetta ha colto una hostess della British Airways mentre era in volo, in servizio. Quando il comandante ha dato l'annuncio l'hostess ha cominciato a piangere sommessamente, senza trattenersi. La sua collega accanto, si è portata le mani al viso e, commossa, ha tirato fuori un fazzoletto per asciugarsi gli occhi. Anche lei. Ha ripreso la scena un passeggero che ha prontamente tirato fuori il cellulare per immortalare il momento. Il video è stato pubblocato su twitter e l'account è @mcapiraso.

Il passeggero si chiama Michael Capiraso, ha 60 anni e stava viaggiando dall'aeroporto JFK di New York a Londra Heathrow con il volo BA 178.

Capiraso, di New York, che ha postato il video sui social media, ha dichiarato al MailOnline: «È stato così surreale, mentre stavamo volando verso il Regno Unito per portare nostra figlia all'Università di Edimburgo, sentire dal pilota la notizia della morte della Regina e vivere le emozioni dell'equipaggio e dei passeggeri. Ricorderò sempre quel momento».

Nel video si sente il pilota dire: «Elisabetta, la Regina, è deceduta oggi con la famiglia al suo fianco, al momento non abbiamo altre informazioni. Ma ho pensato di dirvi almeno questo prima che arriviate al terminal, perché so che molti saranno molto, molto tristi per questo. Vi darà un po' di tempo per riflettere, visto che abbiamo 40 minuti prima dell'atterraggio. Tutti noi penseremo alla sua famiglia in questo momento».

