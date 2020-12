Morto Paolo Rossi, il campione del trionfo mondiale nel 1982. Video: i 3 leggendari gol al Brasile

Morto Paolo Rossi, il campione del trionfo mondiale nel 1982. L'asso pratese aveva 64 anni: la sua popolarità era salita alle stelle ai Mondiali in Spagna quando i suoi gol permisero alla nazionale italiana del ct Enzo Bearzot, scomparso nel 2010, di diventare campione del mondo.

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell' Estate del '82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo.

@impedimento

2020 não para de levar gigantes do futebol dos anos 80. Imprensa italiana diz que faleceu hoje Paolo Rossi, que entrou para a história do futebol brasileiro como o algoz do time de 1982 no Sarrià. Tinha 64 anos e está gravado na memória dos dois países. pic.twitter.com/J5oxhGJSIu

— RoteBC (@Rotebc) December 10, 2020