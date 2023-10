Paolo Crepet, la battuta sulle vegane scatena polemiche. La reazione di Selvaggia Lucarelli

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 12:51

La battuta del noto psichiatra Paolo Crepet ha suscitato polemiche. Le sue osservazioni ironiche sui vegani, specialmente sulle donne che scelgono questa dieta e filosofia, non sono piaciute a una parte dei social. Durante un evento pubblico, Crepet ha commentato in modo scherzoso la dieta dei giovani vegani, sottolineando di essere estraneo a questa tendenza ormai da anni. Ha anche scherzato sul fatto di invitare una ragazza a cena e scoprire che mangia miglio senza condimenti particolari. Questo ha suscitato reazioni diverse tra i vip, come Selvaggia Lucarelli che ha criticato aspramente Crepet su X-Twitter. «Donne vegane= donne i** che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet»

Donne vegane= donne inscopabili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet. pic.twitter.com/nw8e9ciKBw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2023