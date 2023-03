Carolyn Smith racconta del tumore che è tornato: «Dopo la prima chemio non sento gambe e piedi»

Domenica 26 marzo il secondo appuntamento di Verissimo: il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Dalle ore 16.30 su Canale 5, ci saranno molti ospiti in studio. Esordio nel programma per Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, la ragazza scomparsa nel nulla 27 anni fa. Ancora oggi i due genitori continuano a cercare la loro figlia e non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare un giorno.

In studio anche Lino Banfi. L’attore, amatissimo da grandi e piccini, è in studio a pochi mesi dalla morte dell’amata moglie Lucia Zagaria.

E ancora: spazio alla forza di Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, e all’amicizia tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

Una nuova super puntata di #Verissimo inizia ORA! La nostra Silvia Toffanin vi aspetta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity 💖 pic.twitter.com/31EKpcsTrm — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 25, 2023





Cosa ha detto Carolyn Smith sul tumore

«E' un po' dura questa volta: l'intruso del 2015 è tornato. La chemio non posso farla. Ma grazie a un nuovo farmaco sì. Ad agosto si è ripresentato questo male che mi ha turbato. La mia mente ha viaggiato in luoghi che non conoscevo». I medici hanno comunicato a Carolyn che la chemio è più tossica: «Mi hanno detto che avrei perso i capelli, avrei avuto più stanchezza e nausea. Ma io ho detto che ero pronta. Avevo solo paura per i piedi e per le mani: dopo le prime chemio non sentivo le gambe in alcune occasioni. Mi svegliavo la notte con gli attacchi di panico». La coreografa ha confessato di aver paura, nonostante la sua forza. Accanto a Carolyn c'è Barbara, una delle sue più grandi amiche: «Ci conoscemmo sui social e poi non ci siamo staccate più. La sua amicizia è fondamentale per me».