Sabato 20 Aprile 2024, 13:13

Nicola di Grecia e sua moglie Tatiana hanno annunciato pubblicamente il divorzio, arrivato dopo 13 anni di matrimonio. La notizia ha colto tutti di sorpresa: solo qualche settimana fa i due avevano partecipato ad un evento a Londra, mostrandosi affiatati e complici.

Il divorzio

Il Principe Nicola di Grecia e sua moglie Tatiana hanno annunciato il divorzio con un comunicato ufficiale pubblicato sul loro sito. «Dopo 14 anni di vita insieme, il Principe Nicola e la Principessa Tatiana hanno deciso di annullare il loro matrimonio. Nonostante la difficile decisione, continuano a provare stima e rispetto reciproco (…). I valori di rispetto e comprensione reciproca formeranno la base anche per la loro relazione futura, una relazione di profonda e sincera amicizia», si legge nella nota. «Entrambi continueranno a vivere e ad essere attivi in Grecia, il luogo che sentono la propria casa. La famiglia sarà sempre al loro fianco. Grazie per il rispetto e la discrezione», recitano le ultime righe del comunicato.

La notizia della separazione ha tuttavia colto di sorpresa il popolo greco: solo qualche settimana fa, Nicola e Tatiana erano apparsi complici e sorridenti a Londra per una cerimonia in ricordo di Re Costantino, ultimo sovrano della Grecia. I due erano entrati sotto braccio nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, luogo scelto per l’importante commemorazione.

La storia d’amore

Nicola e Tatiana Blatnik si sono conosciuti a Londra, e dopo un lungo fidanzamenti si sono sposati il 24 agosto 2010 nella cattedrale di San Nikolaos sull’isola di Spetses, a tre ore di barca da Atene. Le nozze, celebrate in pompa magna, vedevano tra gli invitati moltissime teste coronate d’Europa, incluse la Principessa Vittoria e il Principe Daniel di Svezia, il futuro Re Filippo con Letizia di Spagna, e i futuri Re dei Paesi Bassi Maxima e Guglielmo Alessandro.

Chi sono Nicola e Tatiana di Grecia

Nicola di Grecia è il secondogenito di Costantino II e di Anna Maria di Danimarca. È nato a Roma nel 1969: la famiglia era infatti scappata in Italia dopo il colpo di Stato che aveva posto fine alla monarchia greca. Educato all’Hellenic College di Londra, si è laureato presso la Brown University con un master in relazioni internazionali. Ha lavorato per diverse compagnie, incluso NatWest Markets a Londra, ed attualmente lavora nell’ufficio privato di suo padre.

Classe 1980, Tatiana è invece nata a Caracas, in Venezuela. Figlia di Ladislav Vladimir Blatnik e Marie Blanche Bierlein, vanta una discendenza dal principe elettore Guglielmo II d’Assia, e si è trasferita giovanissima in Svizzera con la sua famiglia. Laureata a Georgetown in sociologia, ha lavorato per molti anni nel settore della pubblicità, ricoprendo anche il ruolo di event planner per Diane von Furstenberg.