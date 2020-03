Addio a Albert Uderzo, "padre" di Asterix e Obelix, grande fumettista di origini italiane

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne va anche Albert Uderzo, “papà” di Asterix e Obelix, assieme al compianto (era morto nel 1977) René Goscinny. Aveva 92 anni e non faceva mistero di preferire, rispetto al magrolino eroe gallico, il suo più corpulento compagno, ghiotto di cinghiali da cuocere rigorosamente sulla brace. Diceva che si identificava in lui; ma il menhir ha finito per cedere al peso degli anni. Aveva lanciato il suo iconico fumetto (che in Francia è un genere popolarissimo) nel 1959.Uderzo è morto oggi per una crisi cardiaca, senza alcun legame con l’attuale epidemia di coronavirus, ha annunciato la sua famiglia.Nato nel 1927 a Fismes, nella Marna, da Silvio Leonardo Uderzo e Iria Crestini, emigranti italiani (lui della provincia di Vicenza, lei toscana) che si erano trasferiti in Francia, aveva ottenuto la cittadinanza francese giovanissimo.Le Monde ricorda il personaggio con un toccante ritratto, e scrive che sembrava invincibile.Di Obelix, ricorda il quotidiano francese, Uderzo “possedeva la sensibilità a fior di pelle e una certa generosistà disinteressata”; negli anni ha portato il suo iconico fumetto a 375 milioni di copie vendute. «Bisogna aspettare che io muoia, perché si parli bene di me?» - scherzava quando in Francia si celebrava il successo di Tintin, e nessuno parlava invece del suo personaggio dalla diffusione planetaria. «Sono gli americani che mi hanno insegnato a disegnare - diceva - faccio fumetti alla Walt Disney».Uderzo ha sempre sofferto di non avere ottenuto il plauso che, pure, avrebbe meritato; anche quando, alla morte del compagno di avventure Goscinny, decise di continuare a mantenere vivi i suoi personaggi, venne definito come semplice “esecutore” della creatività del suo coautore. Ma il seguito della saga ha dimostrato che il suo genio era molto più degno di considerazione.La sua mano malferma, alla fine della vita, poteva testimoniare i ritmi di lavoro che si era imposto, realizzando un albo dopo l’altro, di Asterix ma anche di Tanguy e Laverdure, altre due serie dallo stile completamente diverso, e che evidenziavano la sua capacità di eccellere non solo nel fumetto umoristico, ma anche in quello di stampo più realista, e anche di distanziarsi dalla scuola belga che in Francia andava per la maggiore.Appare curioso, oggi, notare come un personaggio così “francese” come Asterix sia stato partorito da un francese di origini italiane e da un coautore, Goscinny, nato a Parigi da padre polacco e madre ucraina. Un dettaglio che fa di Asterix, scrive Le Monde un puro “prodotto dell’immigrazione”. Lo stesso cognome deriva da Oderzo, una piccola cittadina in provincia di Treviso che, al tempo dei romani, si chiamava Opitergium.