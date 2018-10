Milly Carlucci, messaggio per il padre morto: «Ora il cuore soffre troppo»

Il nostro adorato papa' ci ha lasciati.

Questa separazione e' come una ferita fisica, che da' un dolore lancinante.

La razionalita' della mente adulta cerca di dare consolazione , ma il cuore , in questo momento, soffre troppo... — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 25 ottobre 2018

Dopo 24 ore di silenzio, passate nel dolore e nella compostezza,si affida a Twitter per sfogarsi dopo la, l'ex generaleLEGGI ANCHELa conduttrice, su, ha infatti annunciato la morte del padre, senza occultare i sentimenti più contrastanti. «Questa separazione è come una ferita fisica che dà un dolore lancinante» - si legge nel tweet - «La razionalità della mente adulta cerca di dare consolazione ma il cuore, in questo momento, soffre troppo».Un vero e proprio sfogo per la conduttrice, che ha preferito qualche ora di silenzio prima di esternare i propri sentimenti. Numerosi i messaggi di vicinanza ed affetto su Twitter, specialmente da parte dei telespettatori più affezionati alla conduttrice, tra gli altri, di Ballando con le Stelle.