Michelle Hunziker, Biagio Antonacci rivela: «Così Eros mi ha detto che eri incinta». E lei si commuove

L'ultima puntata di Michelle Impossible and friends si è conclusa con uno spettacolo incredibile in cui la padrona di casaha accolto i suoi super ospiti e amici e non solo. In queste tre puntate la conduttrice si è esibita ballando, cantando e recitando, mostrando di essere un'artista a tutto tondo e di saper intrattenere il pubblico con esibizioni emozionanti e momenti irriverenti.

Tra gli ospiti dell'ultima puntata c'era anche Biagio Antonacci, grande amico della Hunziker e del suo ex marito, Eros Ramazzotti. «Se è vero che ci sei è stata la colonna sonora della mia prima gravidanza», confessa Michelle emozionata e Antonacci ha voluto raccontare un aneddoto molto personale che lo lega al cantante Ramazzotti. Il momento risale a quasi 30 anni fa, quando Eros scoprì che stava per diventare papà di Aurora.

Il racconto di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci ha raccontato a Michelle Impossible come ha scoperto la gravidanza della Hunziker.

«Eravamo in ritiro con la Nazionale Cantanti, ci stavamo riposando in piscina. Eros Ramazzotti mi dice: "Esco un attimo, chiamo Michelle Hunziker che non la sento da tutto il giorno".

La reazione di Michelle Hunziker

Poi torna e mi guarda: "Frate, ti devo parla". Mi è venuto un colpo, ho pensato: "Chissà cosa sarà successo". lo: "Vuoi dirmelo qui o usciamo?". Lui: "Famolo qui... aspetto un figlio, me lo ha detto Michelle". lo avevo gia avuto un figlio e qualcosa ne sapevo. L'ho abbracciato come si abbracciano le persone che hanno negli occhi la gioia, la paura e la timidezza. E quell'abbraccio non l'ho mai dimenticato. In quel momento ho creduto di amare questo uomo così vero, spontaneo e sincero. Ho pensato: "Allora sì, la vita è questa. La grandi notizie muovono le grandi cose nella vita».

Michelle Hunziker si è emozionata molto durante il racconto, e alla fine non è riuscita più a contenersi, iniziando a piangere alla fine dell'aneddoto. L'amore di Michelle Hunziker per le figlie è immenso e il ricordo dei momenti più belli durante la gravidanza e la crescita la commuove ogni volta.