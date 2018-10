Meghan Markle e Harry un anno dopo tornano sul luogo del loro primo appuntamento: in platea con David e Victoria Beckham

Meghan e Harry un anno dopo tornano sul luogo del loro primo appuntamento pubblico. Questa volta da sposati e con erede in arrivo. La coppia reale ha assistito agli Invictus Games di Sydney, dove per la prima volta 365 giorni fa erano comparsi insieme, mano nella mano, sorridenti e complici. Un anno dopo sono ancora così, con buona pace di chi pensava che la bella attrice fosse solo l'ennesima relazione senza futuro del principe scapestrato.

LEGGI ANCHE Meghan e Harry, paura in volo durante l'atterraggio: l'aereo fa dietrofront

I due hanno evitato la sezione Vip per sedersi con i fan a guardare le ultime prove prima della cerimonia di chiusura, e poi hanno assistito, insieme agli amici David e Victoria Beckham (lui era stato il più ammirato del Royal Wedding, come il pubblico femminile non avrà dimenticato) alla finale di basket in sedia a rotelle contro i Paesi Bassi.

Dove un anno fa si era presentata in camicia bianca e jeans, Meghan ha questa volta scelto un look sempre sportivo anche se meno casual: l'etichetta reale è sempre l'etichetta reale e la Regina Elisabetta, anche se lontana, è sempre presente con i suoi diktat di stile. Il top bordeaux in stile peplum è firmato Scanlan Theodore, abbinato a un pantalone skinny Outland e decolletés nere Sarah Flint. Sia lei che Harry hanno indossato poi la spilla a forma di papavero della Royal British Legion. Per l'occasione la Duchessa ha scelto un hairstyle finora inedito e molto attuale abbandonando, per un giorno, il suo classico look con i capelli sciolti o chignon spettinato e sfoggiando un half bun molto giovanile. Promossa, come sempre.

Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA