Mauro Mason, il compagno di Elisabetta Gardini muore nel giorno di San Valentino

«Dopo un veloce decorso di malattia, mercoledì 14 febbraio, all’età di 68 anni, tra l’affetto dei suoi cari, ci ha lasciati il padovano Mauro Mason». Così l'onorevole Elisabetta Gardini annuncia la morte del suo compagno. Capitano di compagnia area, ha consolidato la passione per il volo e la laurea in Geologia in attività imprenditoriali che l’hanno visto impegnato sia in Italia che all’estero. Elisabetta Gardini ringrazia per il fiume di affetto che sta ricevendo in queste ore a sottolineare, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la serietà, l’eleganza e la bontà d’animo che lo caratterizzavano.

Chi è Elisabetta Gardini

Elisabetta Gardini è vicecapogruppo Fdi alla Camera dei deputati. Ha iniziato la sua carriera artistica come attrice teatrale e ha lavorato, tra gli altri, con attori del calibro di Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi. Il 16 aprile 2019, su proposta del vicepresidente Raffaele Fitto, la Gardini viene accolta nel gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei, e il giorno seguente viene ufficializzata la sua candidatura alle europee del 26 maggio nella circoscrizione Italia nord-orientale per Fratelli d'Italia. Viene poi nominata Commissario per la Costituente di Padova e provincia, nonché membro dell'Esecutivo Nazionale, e si candida alle elezioni regionali in Veneto del 2020 per la provincia di Padova, risultando la prima dei non eletti con 3.217 preferenze. Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene ricandidata alla Camera nel collegio uninominale Veneto 2 - 03 (Padova) per il centro-destra oltreché in seconda e terza posizione in due collegi plurinominali del Veneto.