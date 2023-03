Maurizio Costanzo e il patrimonio, la famiglia: «Valutazioni irreali e false. Maria De Filippi è addolorata»

Sul patrimonio di Maurizio Costanzo si fanno avanti gli avvocati. Il legale di Maria De Filippi e della famiglia Costanzo ha smentito le notizie circolate negli ultimi giorni riguardo l'eredità del giornalista e conduttore televisivo che sarebbe stata divisa tra la moglie e i figli Saverio, Camilla e Gabriele Costanzo. In ballo ci sarebbe stato un "patrimonio dal valore di 70 milioni di euro" composto da numerosi appartamenti e ville, tra cui quella ad Ansedonia e nella località Poderi di Sotto, e anche da beni intellettuali come i diritti d'autore del brano "Se telefonando" cantato da Mina. Con una nota dell'avvocato Pierluigi De Palma, la famiglia colpita dal lutto ha definito le informazioni «false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti».

Le informazioni sul patrimonio di 70 milioni di euro sono state definite «false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti», e hanno turbato la conduttrice televisiva colpita dal lutto. La reazione del legale è stata netta, tanto da definire la «valutazione fatta del patrimonio immaginifica», e De Filippi è «sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità».

Il conduttore tv, per molti il re dei talk show, è morto a 84 anni lo scorso venerdì 24 febbraio: era ricoverato nella clinica Paideia, a Roma, da tre settimane in seguito a un'operazione. Sua moglie Maria de Filippi è stato al suo fianco fino all'ultimo, ha poi salutato e accolto nella camera ardente e al funerale migliaia di amici e colleghi giunti nella Capitale per dargli un ultimo saluto.