A chi va l'eredità di Maurizio Costanzo? E quali differenze ci sono tra i figli naturali e quelli adottati? La legge dispone norme precise in materia di successione. E, anche in caso di presenza di un testamento, non si può togliere agli eredi legittimi una parte minima di eredità: che gli spetta per legge. In questo caso c'è un coniuge, Maria De Filippi, e tre figli: Saverio, Camilla e Gabriele. L'ultimo adottato nel 2002 dalla coppia. Oltre agli appartamenti a Roma e le villa all'Argentario, ci sono i diritti sulla proprietà intellettuale. Costanzo è stato infatti anche autore di sceneggiature, come il capolavoro di Ettore Scola "Una giornata particolare" ed è autore della canzone "Se telefonando" resa immortale dalla voce di Mina. Anche queste proprietà rientrano nella lista dei beni che vanno agli eredi.

