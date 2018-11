​Gatto Isoardi e Salvini: su Facebook l'altra faccia (animalista) di Matteo - di M. Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli amici raccontano che Matteo Salvini si fosse affezionato - quando era fidanzato e ora chissà se non lo sia ancora o non lo sia più - al gatto di Elisa Isoardi. Infatti giorni fa il leader leghista, in versione animalista, ha postato alcune foto di "bambini felini", cioè immagini di gattini che i suoi fan gli hanno mandato commentandole così: "È bello avere un micio in pagina che porta un po' di tranquillità serale".Ora però, purtroppo, è accaduto che il gatto della Isoardi sia morto. "Ciao gatto delle nevi, lassù salterai sui tetti #otello #love». Così Elisa ha dato annunciato, su Instagram. Il post della conduttrice della Prova del cuoco (arrivato poco dopo che Matteo Salvini aveva pubblicato le foto dei "bambini felini") è accompagnato da un'immagine del suo Otello. Per consolarla, sono arrivati numerosi messaggi dai suoi follower ad Elisa. Magari Salvini le ha scritto in privato.