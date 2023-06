Martedì 20 Giugno 2023, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 22:37

Leonardo e Miriam hanno segnato ieri la loro seconda doppietta. Non solo i due figli Mattia e Sofia (più il cucciolo Yago), ma il secondo sì per rinnovare le loro promesse di matrimonio. Perché se Leonardo sta per Spinazzola, anche se sei un difensore, segnare due volte è un sogno, soprattutto se a gonfiare la rete e il cuore è l'amore per la donna che ti accompagna dal 2010. E così, ieri, in una cerimonia blindatissima Spinazzola e la moglie Miriam Sette hanno detto di nuovo sì davanti a tutti gli amici che nel matrimonio ufficiale, alla vigilia di Natale del 2020, non avevano potuto essere presenti a Foligno, città dove Leonardo è nato e Miriam si è trasferita dalla Puglia quando era una bambina, al seguito del papà impegnato nella ricostruzione post terremoto. È lì che si sono conosciuti e si sono amati, giovanissimi. Poi la vita che li ha portati prima a Torino (dove Spinazzola giocava in bianconero) e ora a Roma, a vestire la maglia della Magica e della Nazionale.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, il matrimonio a Roma: i look, gli invitati, la chiesa e la location

I vestiti del matrimonio

Ieri, a proposito di vestiti, Miriam era avvolta da un lungo abito da sposa bianco, con accanto Leonardo in un elegante completo scuro, insieme a Mattia e Sofia, che all'epoca della proposta di matrimonio era già con loro anche se non ancora nata. La mamma, infatti, era incinta la seconda volta quando Leo le ha fatto la proposta. Coronata due volte.

«Bellissimi», si è solo fatto scappare qualche ospite, davanti al riserbo imposto dall'organizzazione – la wedding planner è la moglie dell'ex giallorosso Pazzini - per un matrimonio che ha visto amici e parenti tra lacrime e goliardia. Di certo emozionante.

Ma anche per questo secondo «matrimonio simbolico» i due non si sono allontanati di tanto dalla loro Foligno. Se la vigilia delle nozze ha visto far loro da cornice la basilica di San Francesco di Assisi e la romantica struttura dell'amico Andrea Ranocchia (assisano doc ed ex Inter), le nozze bis si sono svolte nel massimo riserbo alla Tenuta di Castelbuono, in quel Carapace nato da un'intuizione di Arnaldo Pomodoro. In una piana tra le colline umbre e in mezzo ai vigneti, dove fiori, candele e tanto bianco hanno reso ancora più magico e caratteristico un luogo tra i più sognanti dell'Umbria.



E se il 24 dicembre 2020, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, nella sala consiliare del Comune di Foligno oltre agli sposi e ai testimoni era presente solo l'amica Tiziana Filena, consigliera comunale che li ha sposati (e risposati), ieri nella tenuta tra Bevagna e Assisi c'erano amici, parenti e tanta Roma. Non solo capitan Pellegrini, ma anche Cristante, Belotti, El Shaarawy e un intonatissimo Gianluca Mancini che la sera prima era tra i coristi della serenata che Leo ha dedicato a Miriam. Lui in camicia bianca e pantaloni azzurri, lei in un candido vestito corto e stivali marrò: le ha cantato appassionatamente “Piccola stella” di Ultimo, alzando l'acuto su «Sei la cosa più bella che indosso». Per un amore che è una seconda pelle. Anche più delle maglie in un campo di calcio.