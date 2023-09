Sposa chiede agli invitati al matrimonio di vestirsi di nero: «All'inizio erano confusi, ma è una scelta di classe». Bufera social: «Sembra un funerale»

Ha chiesto agli invitati al suo matrimonio di vestirsi di nero. Jordan Bussey, sposa statunitense di Nashville (Tennessee), per il suo matrimonio ha scelto un dress code sui generis: niente colori e nemmeno toni neutri, solo total black. Su TikTok ha poi condiviso i video delle sue nozze, uniche nel loro genere. «Quando chiedi ai tuoi ospiti di vestirsi tutti di nero al tuo matrimonio e loro lo fanno nel modo migliore».

Matrimonio in nero, le immagini su TikTok

Gli invitati infatti sono tutti vestiti di nero: completo per gli uomini e abiti scuri per le donne.

Unica eccezione per gli sposi: Jordan sfoggiava un tradizionale abito bianco, e anche il marito ha optato per una giacca chiara. E la clip del matrimonio è diventata virale, totalizzando più di nove milioni di visualizzazioni e scatenando un dibattito social. Per alcuni le nozze emanavano «vibrazioni funebri mentre i matrimoni dovrebbero essere colorati». «Sembra un funerale», ha sentenziato qualcun altro (e in effetti era l'ultimo saluto alla sua vita da single, ha replicato la sposa con ironia).

Le reazioni

Gli invitati però, pare abbiano accettato il dress code di buon grado. Anche se «alcuni erano confusi e non capivano - ha raccontato la sposa - li ho aiutati con degli esempi e delle immagini di ciò che avrebbero potuto indossare». Secondo lei, nessuna "vibrazione da funerale", ma solo «classe ed eleganza». Contenti loro.