Marta Fascina, lettera ai giovani di FI: «Dolore ancora troppo forte, amerò il mio Silvio per l'eternità»

Lo chiama «il mio amato Silvio» e parla del suo dolore «ancora troppo forte». Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi si è rinchiusa in un silenzio che tutti hanno rispettato. Ma in occasione dell'evento di Forza Italia giovani a Gaeta ha voluto mandare una lettera che è stata letta dal palco della kermesse da Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia giovani, e organizzatore dell'evento insieme al senatore e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama Maurizio Gasparri.

Marta Fascina: «In me un dolore ancora troppo forte»

«Cari amici, giovani forzisti, giovani berlusconiani, avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa Azzurra Libertà ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell'uomo che ho amato, che amo e che amerò per l'eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza ad un evento politico - ha detto Fascina -.

Ciononostante, anche per ringraziarvi delle tantissime richieste di partecipazione che mi avete fatto pervenire, ci tenevo a trasmettere a tutti voi il mio più caloroso ed affettuoso saluto. Il Presidente, il mio amato Silvio, ha sempre sostenuto che voi siete la forza propulsiva del nostro movimento, l'ossatura che lo sostiene, la linfa vitale che lo rende attrattivo».

Marta Fascina ha concluso la lettera con questa parole: «Questa festa è tutta per lui che, fino al suo ultimo respiro, ha avuto un cuore sempre giovane. Sognate in grande, sognate e combattete per realizzare i vostri ideali, i progetti che portate nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate. Concludo con una frase che stava tanto a cuore al presidente: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince". E lui, credendoci, ha sempre, sempre vinto. Viva i giovani. Viva Forza Italia. Viva la libertà».