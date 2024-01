Marta Fascina, l'assenza alla festa di Forza Italia: i presunti problemi di salute e l'ultima apparizione: cosa è successo davvero?

Marta Fascina non era presente ai festeggiamenti per il compleanno di Forza Italia, che si sono tenuti venerdì nel salone delle Fontane all'Eur. E non è presente neanche oggi, al congresso provinciale di Forza Italia in programma a Monza, nella Brianza del Cavaliere. A confermarlo è il deputato azzurro Fabrizio Sala, coordinatore provinciale di Fi per 12 anni. Sui motivi dell'assenza dell'ultima compagna di Berlusconi, però, vige il massimo riserbo e nessuno conferma i presunti motivi di salute ventilati negli ultimi giorni.

Marta Fascina, foto social con Silvio Berlusconi: «Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente»

La festa per i 30 anni

La famiglia Berlusoni ha avuto «un comportamento esemplare: uniti, concordi, premurosi verso Marta (Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi, ndr), solleciti verso i collaboratori e le aziende» e «così anche verso Forza Italia».

L'ultima apparizione

L'ultima apparizione in Parlamento di Marta Fascina è datata 7 novembre, sempre nel segno di Silvio Berlusconi. Due i particolari, infatti, che balzarono agli occhi dei cronisti che la videro arrivare alla Camera nel tardo pomeriggio per votare la fiducia al decreto Caivano: la 'cover' dello smartphone con il voto del Cav e il solitario al dito, un grande diamante a forma di cuore, anello regalato dal leader azzurro alla sua compagna per le nozze simboliche a Villa Gernetto, nel marzo del 2022.