Michael Mosley, morto in Grecia lo storico presentatore della Bbc: incidente o malore? Era sparito da 3 giorni

Giallo sulla morte del presentatore televisivo e radiofonico della Bbc Michael Mosley. Il 67enne, noto per i suoi programmi Tv e il podcast Just One Thing di Bbc Radio 4, era scomparso mercoledì mentre era in vacanza sull'isola della Grecia di Symi, dopo aver lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos: era andato a fare una passeggiata. Sua moglie in seguito aveva denunciato la scomparsa di Mosley, che era senza telefono.

Michael Mosley morto, cosa sappiamo

La polizia greca, i vigili del fuoco, turisti e volontari locali hanno concentrato le loro ricerche su una zona rocciosa a nord del villaggio di Pedi, dove era stato avvistato l'ultima volta. malore», ha detto ancora Papakalodoukas.

La famiglia del presentatore televisivo britannico ha confermato il ritrovamento del suo corpo senza vita sull'isola greca di Symi. La moglie di Mosley, Clare Bailey Mosley, ha dichiarato in una nota che il marito ha sbagliato strada durante un'escursione ed è caduto in un luogo dove il suo corpo non era facilmente visibile. «Michael era un uomo avventuroso, è parte di ciò che lo rendeva così speciale - ha raccontato la dottoressa Clare Bailey Mosley «è devastante aver perso Michael, il mio meraviglioso, divertente, gentile e brillante marito. Abbiamo avuto una vita incredibilmente fortunata insieme. Ci amavamo molto ed eravamo così felici insieme».

Ha poi ringraziato gli abitanti dell'isola. che hanno partecipato alle ricerche. «Alcune di queste persone sull'isola, che non avevano mai sentito parlare di Michael, hanno lavorato dall'alba al tramonto senza chiedere nulla. Io e la mia famiglia siamo stati enormemente confortati dall'effusione di amore da parte di persone di tutto il mondo. È chiaro che Michael significava moltissimo per molti di voi».

🚨🇬🇷🇬🇧WIFE OF MISSING TV PRESENTER ON GREEK ISLAND: WE WILL NOT LOSE HOPE



Michael Mosley, 67, vanished after setting off on a walk on Wednesday on Symi Island, Greece.



The search and rescue operation resumed on Saturday, involving Greek authorities, friends, family, and the… pic.twitter.com/bLBfktAUYT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2024

LA DIETA

Mosley è conosciuto fuori dal Regno Unito per il suo libro del 2013 "The Fast Diet", di cui è coautore insieme alla giornalista Mimi Spencer. Il libro proponeva la cosiddetta "dieta 5:2", che prometteva di aiutare le persone a perdere peso velocemente riducendo al minimo l’apporto calorico due giorni alla settimana e mangiando in modo sano negli altri cinque. La dieta a intermittenza, dunque. Mosley ha spesso spinto il suo corpo a misure estreme per vedere gli effetti della sua dieta e ha anche convissuto con la tenia nelle viscere per sei settimane per il documentario della Bbc "Infested! Living With Parasites". Mosley ha quattro figli con la moglie Clare Bailey Mosley