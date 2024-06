Temptation Island, svelata la quarta coppia: Martina e Raul stanno insieme da 10 mesi. Le reazioni social: «Amore tossico»

«Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Tempation Island perché per me lui è geloso e possessivo, tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può limitare la mia libertà». Ecco svelata anche la quarta coppia del reality pronto a tornare entro fine giugno su Canale 5.

Temptation Island 2024, le anticipazioni: quando inizia, chi sono le coppie in gara e tutte le novità della nuova stagione

Martina e Raul sono la quarta coppia di Temptation Island

Lei è Martina De Ioannon, che cerca maggiore libertà dal raporto con Raul Dumitras che definisce estremamente geloso, lui ovviamente non è dello stesso parere. «Il nostro problema, che è la gelosia, non è in realtà per me così grave, non sono neanche una persona possessiva.

Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei, penso che la convivenza ci aiuti invece».

Le reazioni

Sui social le reazioni sono state tantissime all'annuncio di questa coppia, chi parla di amore tossico e chi invece dice che lui ha tradito già molte volte la sua ragazza: «perché di solito chi è tanto geloso lo è perché lui stesso è portato a farlo» e addirittura c'è chi aggiunge: «stanno già uscendo i nomi di tutte le ragazze che lui ha contattato».

Martina e Raul sono quindi la quarta coppia che si aggiungono a Siria e Matteo, Jenny e Tony e Christian e Ludovica.