Mare Fuori, nel cast anche una cantante di Sanremo 2023: l'annuncio su Instagram

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:29

Il regista Ivan Silvestrini ha annunciato attraverso le sue storie di Instagram che la cantante Chiara Iezzi farà parte del cast della terza stagione di Mare Fuori, disponibile su RaiPlay e presto su Rai2. Chiara ha da poco partecipato, insieme a sua sorella Paola, all'ultima edizione del Festival di Sanremo, portando in gara il brano "Furore": la reunion è avvenuta a distanza di tanti anni dai successi musicali dei primi anni duemila ed è stata apprezzatissima dal pubblico che le segue da sempre.Tornando a Mare Fuori, la terza stagione includerà una storia d'amore gay, una novità nella serie TV. L'attore Antonio d'Aquino, che interpreta Milos, ha commentato il tema dell'amore omosessuale nella serie, affermando che l'omosessualità è ancora un tabù per molti e che spera che la serie aiuterà a cambiare la mentalità di coloro che ancora si indignano. Foto: Kikapress Music: «OnceAgain» from Bensound.com

