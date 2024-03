Mare Fuori, Alessandro Orrei (Mimmo): «A scuola sono stato vittima di bullismo. La recitazione mi ha salvato»

Inutile nasconderlo. Alessandro Orrei è molto legato a Mimmo, il personaggio di Mare Fuori che interpreta, che sente ormai suo, con cui «ho in comune alcune cose: la fragilità, l’empatia con cui riesce a entrare in contatto con gli altri, ma soprattutto quello che io chiamo “l’istinto di sopravvivenza”, cioè la voglia di andare avanti al di là delle difficoltà e degli ostacoli...». A Di Più Tv l'attore, nato a Benevento e alla sua prima vera prova nella recitazione, interpreta un ragazzo umile, attirato dai facili guadagni. «Un ragazzo che, però, riuscirà a poco a poco a trovare la forza di staccarsi dal mondo criminale per sognare una sua strada anche al di là delle sbarre...».

Il nostro Leonardo DiCaprio, perché a lui è stato paragonato almeno esteticamente, ha vissuto un'infanzia non semplice a scuola. «Stare nella mia cameretta a vedere le mie pellicole preferite mi aiutava a non pensare a quello che subivo a scuola... Per diversi anni sono stato vittima di bullismo».

Il bullismo

Al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini l'attore entro nei dettagli: «Ero il più minuto della classe, il più piccolo.

La recitazione

Ridevano di me, mi escludevano, mi spintonavano. Io tornavo a casa e mi chiudevo in camera, senza dire nulla ai miei. La mia unica valvola di sfogo erano i film. E dicevo tra me e me: “Un giorno diventerò anche io un attore...”». Quel periodo difficile è finito con la fine delle medie, quando Alessandro ha cambiato scuola e ha trovato nuovi amici.

«Nel frattempo sono maturato e mi sono fortificato. E più grandicello, poco prima di diplomarmi al liceo artistico, ho poi finalmente detto ai miei, papà tipografo e mamma sarta, che avrei studiato recitazione». Ma non è stato facile: «All’inizio male, soprattutto papà. Ma io ero motivatissimo. Ho passato intere giornate a convincerli, e alla fine hanno ceduto». A proposito della somiglianza con il divo di Hollywood: «Me lo dice sempre anche la mia fidanzata Giulia, con cui sono insieme da qualche anno». Ma prima ancora... «Il primo giorno di riprese i colleghi mi hanno accolto dicendomi: “Ecco, arriva anche Leonardo DiCaprio...”, per la mia somiglianza con l’attore italoamericano». Beato lui!